Macri destituye a su ministro estrella por falta de resultados en economía

BUENOS AIRES.- Quienes pensaron que la caída del kirchnerismo y el giro neoliberal sacarían a Argentina de su dilatada recesión económica no terminan de ver los resultados. De ahí que el encargado del rumbo económico del país y uno de sus ministros estrella, el titular de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay fue haya sido destituido por el presidente Mauricio Macri tras un año de gestión, informó este lunes el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



"El presidente Macri ha dispuesto un cambio en el equipo de Gobierno. (...) Se le ha pedido la renuncia al ministro Prat-Gay", explicó Peña, quien añadió que "debido a las diferencias que a veces había sobre el diseño del funcionamiento del equipo" era "lo mejor" para el mismo "hacer un cambio".







Experto en política monetaria y expresidente del Banco Central, el economista Prat-Gay, de 51 años, se convirtió en diciembre de 2015 en el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que sustituía a la cartera de Economía heredada del anterior Gobierno, encabezado por Cristina Fernández (2007-2015).



Con un discurso orientado a hacer frente a la "pesada herencia" económica recibida de ese Ejecutivo, el oficialista frente Cambiemos apostó desde el primer momento por la apertura de las relaciones políticas y económicas con el mundo y el fin del proteccionismo forjado durante el kirchnerismo.

Los cambios del ministro

No obstante, con apenas una semana de gestión, Prat-Gay se apuntó su primer tanto: levantar el llamado "cepo" al dólar para tratar de recuperar la senda de crecimiento tras ─en ese momento─ cuatro años de estancamiento y erradicar el complejo montaje de restricciones para el acceso a divisas extranjeras instaurado en 2011 por Fernández, que buscaba, sin suerte, contener la fuga de divisas.



​La normalización del mercado cambiario, así como el acuerdo alcanzado con grandes fondos de inversión que permitió salir al país de la suspensión de pagos en la que estaba desde la grave crisis que sufrió en 2001, son dos de las principales bazas de la gestión de Prat-Gay en el primer año de Gobierno de Macri, en el que el país todavía no ha conseguido salir de la recesión.



"Queremos reforzar y agradecer enormemente la tarea de Prat-Gay, que ha manejado un ministerio muy desafiante en un año muy desafiante por la transición económica", subrayó el jefe de Gabinete, quien remarcó que "en función" de los "desafíos" para el año próximo se decidió dividir el ministerio en dos y pedir la renuncia al ministro, "que completará esta semana".



El aumento de precios derivado de algunas de sus medidas y de la galopante inflación que sufre Argentina, ha sido uno de los principales caballos de batalla para la economía, aunque en los últimos meses, y tras la reestructuración de las estadísticas oficiales, las cifras parecen entrar en una ligera desaceleración.



Combinando un perfil predominantemente técnico con el político, es quizá el acuerdo alcanzado con fondos que denunciaron al Estado por deuda en mora desde 2001 el mayor hito cosechado por este graduado con honores en Economía por la Universidad Católica Argentina, que en 1992 viajó a Estados Unidos para realizar una maestría en Economía en la Universidad de Pensilvania.



La euforia y las continuas promesas de que la economía se recuperaría en el segundo semestre -algo que no sucedió- dieron paso a una impaciencia ciudadana que ha costado varios puntos en las encuestas de opinión a la gestión de Macri, quien insiste en que acabar con la pobreza, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos son sus principales fines. Sin embargo, nada de eso ha encontrado solución. Más del 32% de los ciudadanos se encuentra en la pobreza y la inseguridad ciudadana -a menudo derivada del narcotráfico- es una de las principales preocupaciones sociales.



División del Ministerio

La cartera ocupada por Prat-Gay será ahora cubierta por dos ministros: el hasta ahora secretario Luis Caputo se encargará de Finanzas Públicas y el economista Nicolás Dujovne, de Hacienda.



Peña añadió que Prat-Gay se está desplazando a Villa La Angostura, en la provincia argentina de Neuquén (sur), donde el presidente está de receso vacacional, para almorzar con él.



La noticia se da pocas semanas después de que la Cámara de Diputados frenase un importante proyecto de ley del oficialismo que buscaba reformar los impuestos que gravan los salarios, y que finalmente fue aprobado con diversos cambios y tras intensos debates entre el Gobierno, los gobernadores provinciales y la principal central sindical.