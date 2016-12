Manuel Valls anunciará este lunes su candidatura a la presidencia de Francia

PARIS.- El primer ministro francés, Manuel Valls, va a anunciar este lunes su candidatura a las primarias del Partido Socialista de Francia para optar a la presidencia del país en 2017, según ha informado Agence France-Presse.



El gabinete del primer ministro anunció esta mañana en un comunicado que Valls hará una declaración pública a las 18.30 hora local (17.30 GMT) en el Ayuntamiento de la ciudad de Evry, en las afueras de París, su feudo electoral y donde fue alcalde.









De hecho, su declaración de candidatura ahora está en relación directa con la renuncia del jefe del Estado a un nuevo mandato el pasado jueves, cuando dijo que no disputará los comicios de abril-mayo de 2017.



Antes de esa renuncia, ya Valls había manifestado su voluntad de concurrir a las primarias llamadas oficialmente "de la izquierda", pero que de hecho han sido concebidas por el Partido Socialista y que están teniendo poco éxito fuera de la formación.



La entrada de Valls en la carrera de las primarias fuerza a Hollande a buscar un sustituto en el puesto de primer ministro, y en los últimos días han circulado varios nombres de miembros de su propio Ejecutivo.



En particular se ha hablado de los titulares de Interior, Bernard Cazeneuve, Defensa, Jean-Yves Le Drian, Agricultura, Stéphane Le Foll, Sanidad, Marisol Touraine, y Educación, Najat Vallaud-Belkacem



El anuncio de Valls llega después de las primarias del partido conservador Los Republicanos, en las que Francois Fillon, ex primer ministro de 62 años, obtuvo una rotunda victoria para convertirse en el candidato presidencial del partido.



Los socialistas, detrás de Los Republicanos y del ultraderechista Frente Nacional según las últimas encuestas, están preparando las primarias que se celebrarán en enero para elegir al candidato que se postulará a la presidencia del país.



Las elecciones presidenciales de Francia tienen lugar en dos rondas, en abril y en mayo.