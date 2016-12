Aumentan a 67 los muertos en el derrumbe de una obra en China

PEKÍN .- Al menos 67 personas murieron, dos resultaron heridas y una sigue atrapada bajo los escombros tras el derrumbe hoy de parte de las obras de construcción de una central eléctrica en la provincia china de Jiangxi (sureste), informó la cadena de televisión oficial CCTV.



El accidente ocurrió hacia las 07.00 hora local de este jueves (23.00 GMT del miércoles), en la ciudad de Fengcheng, y fue causado por el colapso de la plataforma de construcción de una torre de refrigeración de la central.









El operativo de emergencia ya está en marcha para tratar de rescatar a un número de personas todavía por determinar que siguen atrapadas por el derrumbamiento, ya que las autoridades no saben por ahora cuántos trabajadores se han visto implicados en el accidente.



Ambulancias, bomberos y otros especialistas en rescates se han desplazado al lugar del accidente y están buscando entre los escombros de la torre, informó la Oficina de Supervisión de Seguridad de Fengcheng, citada por la agencia oficial Xinhua.



Las primeras informaciones divulgadas por la prensa situaron en 22 la cifra de fallecidos por el derrumbe de un andamio de la obra, aunque posteriormente se elevó a más de 40 y todavía podría incrementarse más cuando concluya el operativo de rescate.



A pesar de los sucesivos endurecimientos de las normativas de seguridad laboral, la falta de medidas de seguridad provoca cada año miles de muertos en la segunda economía mundial, donde los controles tienden a ser escasos y algunas empresas ignoran los estándares de prevención en busca de mayores beneficios.



Según datos oficiales, en 2015 se registraron unos 281.000 accidentes laborales en China que causaron la muerte de un total de 66.182 personas, aunque algunas organizaciones no gubernamentales denuncian que la cifra real es mayor, ya que, afirman, parte de la siniestralidad no se registra o es encubierta.