En unos minutos arranca la minicumbre sobre migración en Bruselas, donde dieciséis de los veintiocho líderes se reúnen para buscar soluciones compartidas a la situación en el Mediterráneo. España, que aspira junto con Francia a liderar un cambio en la política migratoria europea, pide buscar una “solución europea” al “desafío global” que es la gestión de los flujos migratorios.

La actitud del Gobierno, ha dicho Pedro Sánchez a su llegada a la cumbre, será “constructiva”, “integradora”, con la única intención de “aportar soluciones y compartir experiencias” sobre cómo “gestionar de manera eficaz la realidad migratoria”. Un asunto, ha subrayado el presidente del Gobierno, que toca de lleno España. De hecho, Sánchez ha afirmado que España pedirá apoyo a sus socios europeos, ante el considerable aumento de las llegadas por el Mediterráneo Occidental.

Sánchez ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo, “apelando y reivindicando a los valores europeos” que son “la solidaridad entre los Estados miembros” y “el respeto a los derechos humanos”.

Pedro Sánchez ha confirmado que sobre la mesa está la creación de centros cerrados para la gestión de las demandas de asilo de las personas rescatadas en el Mediterráneo en suelo europeo, tal y como comunicara este sábado tras su encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El objetivo de la reunión de este domingo y de la cumbre del próximo jueves, ha afirmado el presidente, es una política migratoria que “respete los derechos humanos” pero sobre todo y fundamentalmente, “una política migratoria controlada y responsable”.

El presidente del Gobierno ha destacado la “buena sintonía” con el Ejecutivo de Macron, con quien se reunió este sábado en París.

Italia da la sorpresa



El primer ministro italiano Giuseppe Conte también se estrena en Bruselas. A su llegada, Conte ha comparecido ante la prensa para anunciar que Italia, “frente a un desafío crucial en Europa”, podrá sobre la mesa un European Multilevel Strategy for Migration.

Según Conte, se trata de una propuesta completamente nueva para resolver la crisis migratoria, “un cambio de enfoque radical”. Tras concluir el anuncio, el premier italiano se ha marchado sin más. Los detalles de esa nueva propuesta no han trascendido por el momento.

Alemania y Francia, una solución europea pero no necesariamente a 28



Angela Merkel se juega su futuro en las próximas semanas. Si no encuentra un acuerdo para gestionar los flujos migratorios antes del 1 de julio, su Gobierno podría venirse abajo. Merkel no puede esperar a los 28, incapaces de lograr una posición común en la cuestión migratoria, y lo sabe. Pero no aspira a encontrarla. La canciller ha puesto sobre la mesa la Europa a varias velocidades también en migración.

“Gran parte de nuestra discusión hoy será sobre la protección de nuestras fronteras externas y cómo reducir la migración ilegal. También sobre los movimientos secundarios,” ha subrayado Merkel a su llegada. La canciller alemana ha insistido en la necesidad de encontrar un equilibrio en esta cuestión, que es precisamente de la que pende su Gobierno.

Pero Merkel no ve una solución posible a corto plazo y el tiempo apremia. “Discutiremos esto aquí de cara al Consejo Europeo pero sabemos que, desgraciadamente, no tendremos una solución completa de la cuestión migratoria”, ha reconocido. “Por eso habrá acuerdos bilaterales y trilaterales. Para ayudarnos los unos a los otros, no siempre podemos esperar a los 28”, ha dicho la canciller.

Emmanuel Macron, como Merkel, propone una solución europea pero no descarta que no sea a 28. Una cooperación que, ha subrayado el presidente, “requiere la responsabilidad y el espíritu para compartir la carga y la presión que algunos experimentan”.

“Europa experimenta una presión migratoria importante desde 2015 y hemos conseguido gracias al trabajo conjunto, a reducir fuertemente ese flujo, también dentro de Europa”, ha dicho Emmanuel Macron frente a la prensa en Bruselas. Macron ha reconocido que la Unión Europea experimenta una “crisis política” ligada a este asunto.

Macron, como Sánchez, ha apelado a los valores europeos, el respeto a los derechos humanos, el respeto de la integridad y soberanía de los Estados y la solidaridad. “Cada vez que los hemos traicionado, nos hemos enfrentado a lo peor”, ha dicho el presidente francés.

(Habrá ampliación)