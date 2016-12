Melania Trump defiende a su marido: "Yo sé que respeta a las mujeres"

WASHINGTON.- Melania Trump, esposa del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha salido en defensa de su marido de las críticas recibidas a raíz de la publicación del vídeo donde saca a relucir su misoginia y tras las acusaciones de varias mujeres sobre supuestos abusos sexuales.



En una entrevista concedida a la cadena CNN Melania asegura que su marido fue "incitado" a hacer comentarios lascivos en el vídeo de 2005 revelado hace más de una semana y en la que se jacta de tener un comportamiento sexual agresivo hacia las mujeres. La exmodelo de origen esloveno argumenta que las polémicas afirmaciones de su esposo responden a "comentarios de hombres".







Melania tan solo había emitido hasta la fecha un escueto comunicado pero ahora ha decidido dar el paso y conceder una entrevista coincidiendo con la bajada en las encuestas de su marido, que ha asegurado en los últimas horas que la campaña está amañada para que Hillary Clinton sea la próxima presidenta de EEUU.

​

Sobre el vídeo continúa asegurando que "le dije a mi marido que el lenguaje era inadecuado. No es aceptable. Y me sorprendió, porque ese no es el hombre que yo conozco".



"Y como se puede ver en la cinta, las cámaras no estaban frente a ellos. Fue sólo un micrófono y me pregunto si es que sabían que el micrófono estaba abierto", dijo, refiriéndose a Trump y al presentador de la NBC, Billy Bush, con quien estaba charlando. Una charla que calificó de "una conversación entre chicos", en la que Melania considera que Bush "incitó" a Trump a decir "cosas sucias y malas".

​

Desde que el diario The Washington Post publicase el vídeo el pasado día 7, Trump se ha enfrentado a acusaciones de acoso sexual por parte de varias mujeres, afirmaciones que el magnate ha negado. Preguntada si alguna vez había oído hablar a su marido así, Melania fue rotunda. "No, no, por eso me sorprendió, porque como he dicho yo no conozco a esa persona que habla de ese modo, ni que dice ese tipo de cosas en privado", aseguró.



Sin embargo, Melania ha negado que su marido haya pasado de las palabras a los hechos. "No, no es abuso sexual. El no dijo que lo hizo". En el vídeo Trump se jacta de haber intentado acostarse con una mujer casada pero que no lo consiguió, de tener a todas las mujeres que quisiera porque es una "estrella" y de agarrar a las mujeres "por el coño" sin preguntar.

"Creo a mi marido"

Para Melania el tema del vídeo está zanjado con su marido. "Creo a mi marido. Acepté su disculpa y espero que los estadounidenses lo acepten también". Y considera que todo se trata de artimañas de la oposición "para hacerle daño y dañar su candidatura". "La oposición no quiere hablar de WikiLeaks, Bengasi y los correos electrónicos (de Clinton)".



Tampoco da credibilidad a las acusaciones por parte de varias mujeres que aseguran haber sufrido algún tipo de acoso por parte del candidato republicano. "Mi marido es amable, es un caballero, nunca haría eso", para añadir que "acusar a alguien, no importa quien sea, hombre o mujer, sin pruebas y dañar su reputación es injusto".



En una férrea defensa de su esposo, Melania llega a disculparle que haya criticado el físico de las mujeres que le han denunciado para defenderse de ellas: "Dice lo que piensa. Yo sé que respeta a las mujeres. Pero se está defendiendo porque son mentiras".



Incluso, revela que mujeres persiguen a su marido, le dan su teléfono y le hacen propuestas "inapropiadas", incluso delante de ella y "pese a que saben que es un hombre casado". Y para rematar la entrevista, Melania pone el énfasis en la fortaleza de su matrimonio y en que ella es la "roca" de la relación: "A veces digo que tengo dos chicos en casa. Mi hijo pequeño y mi marido".