La policía no cree que el detenido sea el responsable del ataque de Berlín

BERLÍN. - La Policía de Berlín cree que el sospechoso detenido tras el atentado del lunes por la tarde en un mercado navideño que dejó doce muertos no es el responsable del mismo, según ha informado este martes el diario 'Die Welt', citando fuentes de seguridad.



"Tenemos al hombre equivocado", habría señalado la Policía de la capital, que ha incidido, según este medio, en que por tanto el verdadero autor del ataque seguiría fugado y podría ser peligroso.







En rueda de prensa junto al alcalde de Berlín, el jefe de la Policía de la capital, Klaus Kandt, ha subrayado que "las comprobaciones no han terminado y no podemos confirmar si el detenido era el conductor del camión". En este sentido, ha dicho que se procederá a analizar las huellas dactilares y las muestras de ADN que se encuentren en el camión para poder determinar este extremo.



Por lo pronto, la Policía de Berlín ha confirmado en un mensaje en Twitter que el único detenido, al que las autoridades han identificado como un solicitante de asilo procedente de Pakistán que llegó al país en diciembre de 2015, niega los hechos, algo que también ha señalado el ministro del Interior, Thomas de Maizière.



"El sospechoso detenido temporalmente niega los cargos. Por tanto, estamos especialmente alerta", ha señalado la Policía en sendos mensajes publicados tanto en alemán como en inglés.



En este sentido, ha instado a los ciudadanos a mantenerse "también alerta". La Policía federal ha aconsejado extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de las fuerzas de seguridad, haciéndose eco del 'tweet' de la Policía de Berlín.



Asimismo, ha pedido que en caso de que se localice a alguien sospechoso, no se opte por seguirle puesto que para eso están ya las fuerzas de seguridad.



Según se ha sabido, el único detenido tras el atentado del lunes fue perseguido por un testigo que presuntamente le vio abandonar el camión y que le siguió hasta el Tiergarten, el zoo de Berlín, mientras informaba por teléfono a la Policía, que finalmente procedió a su arresto.



Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, ha prometido en rueda de prensa que el "atentado terrorista" será esclarecido y castigado. Además, ha confirmado que el detenido es un demandante de asilo.