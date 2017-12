El descarrilamiento de un tren en Washington (noroeste de EEUU) dejó este lunes seis víctimas mortales y 75 heridos. El detective Ed Troyer, portavoz del Departamento del sheriff del condado de Pierce, no ha descartado que el balance de víctimas mortales pueda aumentar, según ha informado el diario local 'The New York Times'.



El tren 501 cubría una ruta de alta velocidad entre las ciudades de Seattle (Washington) y Portland (Oregon) que se inauguraba el lunes y se precipitó al cruzar un puente sobre la autopista I-5.

El Departamento de Transporte ha explicado que el convoy circulaba por una nueva zona recién inaugurada creada precisamente para que los transportes evitasen curvas más lentas y túneles de un solo sentido.



El siniestro tuvo lugar a primera hora de la mañana en los alrededores de la localidad de DuPont, situada a unos 80 kilómetros al sur de Seattle. El servicio ferroviario Amtrak informó de que viajaban 78 pasajeros y cinco empleados.

Las imágenes de las televisiones locales mostraron varios vagones destrozados y sobre la carretera mientras que al menos dos quedaron parcialmente suspendidos entre el puente y la autopista. El Departamento de Transporte ha admitido que la retirada del tren será "un proceso largo".



El aguacil del condado de Pierce, en su cuenta de Twitter, afirmó que varios automóviles colisionaron por el descarrilamiento del tren, lo que provocó heridos entre los conductores pero no víctimas mortales.

Por otro lado, el fabricante español de trenes Talgo dijo a Efe que los vagones del tren siniestrado son de su compañía, pero no la locomotora. La página web de Amtrak Cascades informaba de que cuatro nuevos trenes se pondrían en servicio entre Seattle y Portland a partir del lunes.

En declaraciones a la cadena CBS, Chris Karnes, uno de los pasajeros que viajaba en el tren, dijo que en el momento del accidente estaban recorriendo una curva del trayecto. El testigo señaló que escucharon de repente un sonido "chirriante" y luego sintieron como si estuvieran bajando una colina antes de sufrir el impacto contra sus asientos y cómo se rompían las ventanas.

El gobernador de Washington, Jay Inslee, declaró el estado de emergencia en la zona por el accidente. "El trágico incidente en el condado de Pierce es una emergencia seria y en curso", dijo el gobernador.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el presidente de EEUU, Donald Trump, envió sus "más sinceras oraciones" a las víctimas y agregó que está siguiendo la situación "de cerca" en coordinación con las autoridades locales.