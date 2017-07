La falta de acuerdo de los políticos del Estado de Nueva Jersey (EEUU) para aprobar el presupuesto llevó este lunes a cerrar multitud de espacios públicos coincidiendo además con las celebraciones del 4 de julio. Pero no para todos. Los estadounidenses y, sobre todo, los ciudadanos del vecino Estado de Nueva York no daban crédito cuando ayer se encontraron con las imágenes captadas por el gobernador Chris Christie disfrutando con su familia de un soleado día de playa.

No había nadie en la playa Island Beach State Park más que Christie y los suyos, ya que se encontraba oficialmente clausurada por la falta de acuerdo presupuestario. Pero el gobernador, que según el diario The New York Times, posee una residencia casi a pie de la misma, decidió, al parecer, no dejar pasar ese bonito día junto al mar.

Christie no lo pudo negar, naturalmente, pero tampoco pidió perdón. Más bien todo lo contrario: "Así es como funciona. Preséntate a gobernador y podrás tener una residencia", le espetó a un periodista que le cuestionó por el asunto. Defendió que tenía derecho a usar su casa y que, por supuesto, no iba a cancelar sus planes familiares sólo por un cierre presupuestario para todo el público.

Apunta el diario neoyorquino que las bromas y mofas varias de Christie hace ya tiempo que no hacen tanta gracia a sus vecinos. Sobre todo desde que las salidas de tiesto son cada vez más comunes. Y apunta varias. En 2011, fue otra vez pillado usando un helicóptero del Estado pagado por los contribuyentes para irse a ver el partido de béisbol de su hijo. También recuerda cómo en 2015 fue captado con el propietario de los Dallas Cowboys de fútbol americano, que, al parecer, no tiene muchas simpatías en Nueva Jersey. La cosa no quedó ahí, sino que a Christie también se le vio en un lujoso palco con todas sus necesidades cubiertas.

Para The New York Times, puede que la carrera de Christie, que llegó a ser candidato a las primarias de los republicanos en las últimas elecciones y que hace no mucho era una estrella de su partido, se encuentre ya en su recta final. Según el periódico neoyorquino, hasta sus amigos se sintieron ridiculizados ayer. El cierre presupuestario fue levantado horas después, tras un acuerdo entre los partidos.