El Parlamento del Reino Unido ha enviado un requerimiento a Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Facebook, para que comparezca ante el Comité de Cultura, Deportes, Digitalización y Medios de la institución a raíz del escándalo desatado tras conocerse que la firma Cambridge Analytica recopiló ilegalmente datos personales de más de 50 millones de usuarios de la red social para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump.

"Después del material publicado en los últimos días, el Comité desea solicitar su presencia para prestar testimonio oral", ha indicado el presidente del comité parlamentario, Damian Collins, en la carta remitida al consejero delegado de Facebook.

En la sesión del lunes, los títulos de Facebook cedieron un 6,77% de su valor, un retroceso equivalente a la pérdida de unos 35.000 millones de dólares (28.507 millones de euros) de capitalización bursátil de la compañía.

En su carta, el representante del Parlamento británico señala que en repetidas ocasiones las autoridades del Reino Unido han preguntado a Facebook acerca de cómo gestiona los datos de sus usuarios, añadiendo que las respuestas obtenidas "han subestimado constantemente los riesgos y han engañado al Comité".

"Es la hora de que escuchemos a un alto ejecutivo de Facebook con autoridad suficiente para relatar los detalles de este catastrófico fallo", añade Collins, quien recuerda el propósito expresado por Zuckerberg el pasado Año Nuevo de "arreglar Facebook" y pide al creador de la red social confirmar su presencia antes del próximo 26 de marzo.

Según medios como Observer, The Guardian y The New York Times, Cambridge Analytica utilizó los datos recogidos sin autorización a principios de 2014 para elaborar un programa informático que predijera e influyera sobre las opciones electorales de los usuarios. Los más de 50 millones de perfiles afectados suponen aproximadamente un tercio de los usuarios activos estadounidenses y casi una cuarta parte de los votantes potenciales.

La aplicación que recopilaba los datos era 'thisisyourdigitallife', obra del profesor universitario Aleksandr Kogan, de la Universidad de Cambridge. La empresa de Kogan, Global Science Research (GSR) y Cambridge Analytica pagaron a cientos de miles de usuarios para hacerse pruebas de personalidad y así obtener sus datos para uso académico.

Sin embargo, también recopilaba información de los amigos de Facebook de los sujetos del estudio, con lo que se lograron millones de datos. Las condiciones de uso de Facebook limitan la recolección de datos de amigos para mejorar la experiencia de usuario en la propia aplicación y prohíbe expresamente usarlos para su venta o para publicidad.

Facebook anunció el viernes la suspensión de Cambridge Analytica y su empresa matriz, Strategic Communication Laboratories (SCL) por informaciones sobre que no borraron la información de los usuarios y por un uso compartido inapropiado. Este martes, el organismo británico de supervisión de datos informáticos ha anunciado que solicitará una orden judicial para registrar ordenadores de Cambridge Analytica.