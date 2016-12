"¡Patria o muerte!" y otras frases que  Fidel Castro dejó para la posteridad

MADRID.- El líder de la revolución cubana Fidel Castro, fallecido a los 90 años de edad, pronunció un gran número de discursos en su larga trayectoria y ha dejado un buen puñado de frases para la posteridad.









- "En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no la ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. Condenadme, no importa. La historia me absolverá". Con esa frase finalizaba el 16 de octubre de 1953 su largó alegato en el juicio por el asalto al cuartel Moncada, en Santiago, el 26 de julio de ese mismo año.



- "¡Patria o muerte!". La frase forma parte de un discurso para el funeral por el centenar de víctimas de la explosión del barco francés "La Coubre", el 5 de marzo de 1960. Desde entonces se convierte en una de las habituales frases en el cierre de sus alocuciones.





- "Esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. ¡Y que esa Revolución socialista la defendemos con esos fusiles! ¡Viva la Revolución socialista!". Castro proclama por vez primera el carácter socialista de la Revolución cubana. Lo repitió en varias ocasiones el 16 de abril de 1961, frente al habanero Cementerio Colón, en la parte final del discurso de las honras fúnebres por las víctimas de los bombardeos previos al fallido intento de invasión de "Bahía de Cochinos" (17 a 19 de abril).



- "Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada". Máxima pronunciada en un discurso con intelectuales cubanos en la Biblioteca Nacional en junio de 1961.



- "Amigos, familia, todo dentro de la Revolución, fuera de la Revolución, nada", pronunciada el 13 de marzo de 1966 en la escalinata de la Universidad de La Habana, con motivo del noveno aniversario del asalto al Palacio Presidencial.



- "Los hombres mueren, el Partido es inmortal", frase acuñada en 1973 en el cierre de su discurso por el 26 de Julio, en Santiago de Cuba, con motivo del 20 aniversario del ataque al cuartel Moncada. Luego la repitió en otras alocuciones, incluso con pequeñas variaciones, la última el 23 de febrero de 2001, con motivo del 40 aniversario del INDER.



- "Ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo". En el discurso del 26 de julio de 1978, en Santiago, con motivo del aniversario del asalto al Moncada. Esa misma frase la volvió a utilizar en el discurso por esa efeméride en 1980, en Ciego de Ávila.



Fidel Castro, en una intervención en la ONU en 1979. REUTERS

- "El que necesita las armas es el imperialismo, porque está huérfano de ideas (...) las ideas no necesitan ni de las armas, en la medida en que sean capaces de conquistar a las grandes masas. La contradicción entre socialismo y capitalismo nadie puede pensar en resolverla por la fuerza, hay que estar loco para pensar en eso". Del discurso de clausura del Encuentro sobre la Deuda Externa de América Latina y el Caribe, en La Habana, el 3 de agosto de 1985.



- "¡Socialismo o muerte!, ¡marxismo-leninismo o muerte!, que eso es lo que significa hoy lo que tantas veces hemos repetido a lo largo de estos años". Epílogo del discurso del 1 de enero de 1989, con motivo del XXX aniversario del triunfo de la Revolución.



- "Puesto que usted ha decidido que nuestra suerte está echada, tengo el placer de despedirme como los gladiadores romanos que iban a combatir en el circo: Salve, César, los que van a morir te saludan. Sólo lamento que no podría siquiera verle la cara, porque en ese caso usted estaría a miles de kilómetros de distancia, y yo estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria". En la proclama en la Tribuna Antimperialista, justo delante de la Oficina de Intereses de EEUU, en La Habana, el 14 de mayo de 2004 al concluir una multitudinaria manifestación contra la política de la Administración estadounidense de George W. Bush.



- "No confío en la política de EEUU ni he intercambiado una palabra con ellos, sin que esto signifique, ni mucho menos, un rechazo a una solución pacífica de los conflictos". En un mensaje dirigido a los estudiantes de la Universidad de La Habana, el 27 de enero de 2015, Fidel Castro se pronuncia por vez primera sobre el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, ocurrido el 17 de diciembre anterior.



- "Emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debamos perfeccionar, con lealtad meridiana y la fuerza unida". Con ella cerraba su intervención en la clausura del VII Congreso del PCC, el 19 de abril de 2016. Reconocía que, a sus 89 años, quizás fuera "de las últimas veces que hable en esta sala" (el Palacio de Convenciones de La Habana)