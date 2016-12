La Policía italiana dice que "no tenía ni idea" de que el presunto autor del atentado de Berlín estaba en Milán

MILÁN.- Los policías que dispararon a Anis Amri, sospechoso de haber perpetrado el atentado en el mercadillo navideño de Berlín, han asegurado que en el momento en que se produjo el tiroteo que acabó con la vida del autor de los hechos, realizaban una patrulla rutinaria y afirman no tener ni idea de qué hacía Amri en Milán, ha confirmado el jefe de policía de la ciudad, Antonio de Lesu.



El tiroteo se produjo a las tres de la madrugada, después de que dos agentes sorprendieran a Amri cerca de una estación de trenes en un suburbio de la ciudad italiana.



"No teníamos ni idea de que podría estar en Milán", ha aseverado el jefe de la policía. "No se imaginaban que pudiera ser él, de lo contrario hubieran sido mucho más cautelosos", ha añadido.