La revisión del PIB de Italia da un respiro a Renzi antes del referéndum

ROMA.- La economía de Italia mejoró en el tercer trimestre y las estimaciones de crecimiento de trimestres previos fueron revisadas al alza, lo que podría ayudar al primer ministro, Matteo Renzi, en un referéndum en el que se juega su carrera.



El Producto Interior Bruto creció un 0,3% intertrimestral de julio a septiembre, informó la oficina nacional de estadística ISTAT el jueves, en línea con las estimaciones preliminares del mes pasado. Sin embargo, en base interanual, el crecimiento fue revisado hasta el 1%, desde el 0,9%, e ISTAT elevó también sus estimaciones previas para el crecimiento en el primer y segundo trimestre.







ElLa cifra de crecimiento del 0,3% en el trimestre julio-septiembre supuso una aceleración desde el 0,1% en el segundo trimestre, que fue revisado al alza desde una lectura anterior plana. Sin embargo, el objetivo de crecimiento de Renzi para todo el año, del 0,8% este año, está apenas marginalmente por encima del 0,7% del año pasado y dejaría a Italia como una de las economías más lentas de la Eurozona.



Como resultado, parece que el Gobierno cumplirá o superará ligeramente las previsiones de crecimiento para 2016, un 0,8%, después de rebajarlas en septiembre desde el 1,2%. En un mensaje en su página de Facebook, Renzi calificó los datos de un "gran resultado" tres días antes de un referéndum sobre la reforma constitucional.



El primer ministro ha dicho que dimitirá si los italianos rechazan sus propuestas de reducir drásticamente el papel de la cámara alta, el Senado, y devolver poderes a las autoridades regionales.



Todos los sondeos de opinión publicados en el mes anterior al 18 de noviembre colocan por delante al "no", y la insatisfacción con los datos económicos ha pesado en la popularidad de Renzi.



"Si echas un vistazo alrededor, ves estancamiento. Más negocios cerrados, el mercado inmobiliario ha caído", dijo Giorgio Marchini, gerente bancario de 60 años de Roma. "Me enfada que se hayan perdido tantos años. Por supuesto, las muestras de crecimiento son alentadoras, pero no bastan", añadió.



ISTAT también informó el jueves de que la tasa de desempleo cayó al 11,6% en octubre. Pero se perdieron unos 30.000 puestos frente al mes previo y, al igual que el crecimiento, el ritmo de Italia en la creación de empleo va por detrás del de sus socios de la eurozona.