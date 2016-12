Seis claves para entender el sistema electoral de Estados Unidos

MADRID.- El primer y principal rasgo que diferencia la democracia estadounidense de la española es que la nuestra es una democracia parlamentarista, es decir, nuestro Jefe de Gobierno es elegido por los diputados. En un sistema presidencialista hay unas elecciones específicas para designar a la persona que desempeñará las figuras del jefe de gobierno y de Estado.



A pesar de ser un sistema parlamentarista son muchos los españoles que creen que votan directamente al candidato, no obstante el elector español vota una lista.







¿Por qué se vota entre semana?

La fecha se designa en todas las convocatorias de igual manera. Siempre será el primer martes después del primer lunes de noviembre. Por ello el pasado martes no pudo ser, ya que el lunes fue 31 de octubre. Las elecciones no se celebran en domingo ya que es un día de festividad religiosa.



No hay jornada de reflexión por lo tanto los candidatos tienen tiempo de hacer campaña hasta el último minuto en el que se abren los colegios electorales.



La designación del martes como el día para elecciones se debe a que de esta manera, en la época más rural de Estados Unidos, los ciudadanos podían trasladarse el lunes hasta el lugar en el que tuviesen que votar. El mes de noviembre es adecuado en tanto en cuanto que, entonces, las labores de los agricultores ya habían terminado. Este sistema se ha mantenido a pesar de los avances.

¿Quién tiene derecho al voto?

Otra diferencia clara con el sistema español es que en Estados Unidos la responsabilidad de registrarse para poder votar recae sobre los ciudadanos. Este no es el caso en España donde automáticamente al cumplir los 18 años los ciudadanos son incluidos en el censo.



No obstante, hay excepciones, en los Estados de Idaho, Minnesota, New Hampshire, Wisconsin y Wyoming el ciudadano tiene la posibilidad de registrarse el mismo día de las elecciones y en Dakota del Norte no es necesario registrarse.



Dejando de lado estas excepciones en todos los demás estados es necesario hacer un registro previo a las elecciones lo cual provoca una menor participación electoral. Puede votar por lo tanto, todo aquel que sea mayor de edad y esté registrado. En algunos Estados se le niega el voto a los presos.

Ciudadanos estadounidenses haciendo cola en la localidad de Saint Petersburg (Florida) para votar en las elecciones presidenciales de este 8 de noviembre. REUTERS/Scott Audett

¿El voto es directo o indirecto?

El voto al candidato es un voto indirecto, los ciudadanos transmiten su voto para que el llamado Colegio Electoral, formado por compromisarios o electores, vote de acuerdo con la voluntad popular.



El número total de compromisarios o electores es de 538, una cifra que es idéntica a la suma de senadores y congresistas. El próximo presidente de Estados Unidos será aquel candidato que consiga que 270 compromisarios voten en su favor. En la mayoría de los Estados el ganador dentro del Estado se lleva todos los votos electorales sin importar la proporción. Tan sólo en Maine y Nebraska se emplea un sistema proporcional. De esta manera un candidato puede llegar a ser presidente habiendo ganado en muchos Estados pero sin ser el candidato con más votos esto es exactamente lo que sucedió en las elecciones de 2000 con el candidato George W. Busch.



California es el Estado con más votos electorales, 55 en total. Los Estados con menos votos electorales tan solo tienen tres y entre ellos están los Estados de Alaska, Montana, Delaware, Dakota del Sur, Vermont, Wyoming y el distrito de Washington D.C.

Ciudadanos en su cabina eligiendo su voto en un colegio electoral en la localidad de Manhasset (New York). REUTERS/Shannon Stapleton

¿En qué Estados se decide quién es el ganador de las elecciones?

Cuando comienza la campaña en la mayoría de los Estados ya queda claro cuál será el candidato ganador. No obstante existen estados en los que la lucha entre ambos candidatos está más reñida, los llamados Estados bisagra o swing states. Es en estos Estados donde se concentra la campaña electoral justo antes de las elecciones para inclinar la balanza hacia un lado u otro. En definitiva se puede decir que son los estados bisagra (Nevada, Iowa, Ohio, Carolina del Norte, Pensilvania y Florida) los que deciden quién es el ganador de las elecciones. El mayor swing state es Florida con un total de 29 votos electorales.

¿Qué más se vota en eset 8 de noviembre?

Las elecciones presidenciales además se utilizan para votar otras cuestiones Como pueden ser gobernadores elecciones legislativas estatales cuatros cargos locales como por ejemplo el de alcalde. Además frecuentemente se votan cuestiones legales. Si mediante las elecciones ninguno de los candidatos consigue alcanzar 270 electores, la responsabilidad de elegir al presidente y vicepresidente caerá en el congreso y en el Senado, respectivamente.

¿Cuándo será investido el nuevo inquilino de la Casa Blanca?

El nuevo presidente de los Estados Unidos será investido el 20 de enero, después de que el día 6 del mismo mes, el Congreso haya hecho el recuento de los votos electorales para declarar al ganador.