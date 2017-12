La Policía tuvo que intervenir en la noche del jueves en un cine de California para calmar a numerosos fans de Star Wars: The Last Jedi que habían acudido a una sesión de preestreno de la película y que se indignaron por la ausencia de sonido en el inicio de la proyección.

El medio especializado The Hollywood Reporter informó viernes de los fallos técnicos que se registraron el jueves en una sesión de Star Wars: The Last Jedi en un cine de la cadena AMC en Burbank, una ciudad situada a unos quince kilómetros al norte de Los Ángeles.

Según el relato de The Hollywood Reporter y de diferentes usuarios que se hicieron eco de lo sucedido en las redes sociales, la proyección de la película comenzó con problemas de sonido que impedían escuchar los diálogos.

Los vídeos que se publicaron en Twitter muestran a un grupo de fans de Star Wars enfadados gritando en el vestíbulo y reclamando a los responsables del cine que se volviera a comenzar la película, una medida que no se llegó a tomar.

Un usuario de Twitter, que se identifica como Isaías Rodríguez y que aseguró haber estado en este cine de Burbank, dijo que AMC les ofreció acudir a otra sesión en el mismo establecimiento, que a diferencia de la que habían comprado no sería con tecnología IMAX, o asistir el viernes en cualquier recinto de la cadena en las horas en las que hubiera todavía disponibilidad.

Ante el desorden que estaban provocando los espectadores enojados de "Star Wars", la Policía de Burbank se presentó en el cine para controlar la situación sin que se registraran heridos o detenidos, informó la cadena de televisión ABC.

Star Wars: The Last Jedi ingresó en su noche de estreno en Estados Unidos 45 millones de dólares, lo que la convierte en la segunda película más taquillera en la historia en este país teniendo en cuenta solo las sesiones del jueves previas al lanzamiento oficial.

El estreno como tal de la película tiene lugar este viernes, numerosos cines en Estados Unidos ofrecieron anoche pases previos del largometraje dirigido por Rian Johnson y que protagonizan Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill y Carrie Fisher.

Con 45 millones de dólares de taquilla únicamente en su noche de estreno, Star Wars: The Last Jedi se quedó sólo por detrás del séptimo episodio de la saga, Star Wars: The Force Awakens (2015), que ostenta el récord en este apartado en Estados Unidos con 57 millones, de acuerdo con los datos ofrecidos hoy por el portal especializado Box Office Mojo.