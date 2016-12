El diálogo entre Gobierno y ELN, a la espera de la libertad del excongresista

BOGOTÁ.- El inicio de la fase pública del diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nación (ELN) previsto para hoy en Ecuador quedó suspendido y a la espera de que la guerrilla libere al excongresista Odín Sánchez, secuestrado hace seis meses.



En una decisión "contundente" el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió el viaje del equipo negociador con lo que la instalación de la mesa de los diálogos programada para las 17.00 hora local de hoy en Ecuador (22.00 GMT), quedó aplazada.



"Quiero anunciarle al país que he dado instrucciones al equipo negociador con el ELN de que suspenda su viaje a la ciudad de Quito", indicó Santos en una alocución desde la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. La determinación se mantendrá hasta que Sánchez Montes de Oca regrese a la libertad "sano y salvo", agregó el jefe de Estado.









Horas antes, el ministro del interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, había manifestado que aunque "ha habido mucha información y contacto con el ELN, que asegura que está en toda la disposición y que está en marcha" el proceso para que el político recupere su libertad, todavía "no tenemos una información que podamos confirmarle al país".



Si "no se puede hacer la instalación el día de hoy, el Gobierno está listo para hacerla mañana o el sábado, en el momento en el que tengamos al certeza de la liberación de Odín Sánchez", precisó Cristo.



La manzana de la discordia entre el Gobierno y la guerrilla, Odín Sánchez, está cautivo desde hace seis meses, cuando se entregó a cambio de su hermano Patrocinio, exgobernador del departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia, quien fue secuestrado en 2013 por el ELN.



Una vez se conoció la decisión presidencial, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla en importancia en el país después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo en Twitter que no comparte la suspensión de la creación de la mesa de diálogo. "No compartimos la suspensión de la instalación de la mesa", indicó el ELN para agregar que trataba de "reprogramar" la actividad para "los próximos días". Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó haber comenzado la operación para liberar al excongresista.



El jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano en los diálogos, Juan Camilo Restrepo, sostuvo que al mediodía el CICR le comunicó que "la operación de la liberación ha comenzado con el acompañamiento de la Iglesia católica". Según Restrepo, "los compromisos establecidos por los equipos del Gobierno y el ELN en la última ronda en Caracas fueron precisos para ambas partes. Por lo que siempre se dejó claro que era necesaria la liberación efectiva del excongresista Odín Sánchez para dar inicio a esta fase pública".

El presidente Santos manifestó que informó personalmente a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, de la decisión con respecto al ELN y le agradeció su "comprensión y colaboración" para avanzar en el proceso.



En consecuencia, la Cancillería de Ecuador notificó que tras la decisión del Gobierno de Colombia de "aplazar" las conversaciones, el evento que iba a celebrarse en Quito, sede del diálogo, "ha sido suspendido".



El comando central del ELN dio a conocer ayer los nombres de los integrantes de su equipo negociador. Se trata de 18 insurgentes -12 hombres y seis mujeres- liderados por Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán", con quienes la guerrilla desea "cumplir el compromiso con los colombianos". Por parte del Gobierno, hasta el momento el presidente Santos no ha firmado la resolución para nombrar a sus representas en el proceso. "No he firmado resolución designando negociadores con ELN, porque no han liberado a Odín Sánchez", aseveró el mandatario.