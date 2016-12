Una testigo del atentado en Turquía: "Dijo que sabía que no iba a salir vivo y que no nos iba a hacer nada"

ANKARA.- Los testigos que este lunes vivieron el atentado contra el embajador de Rusia en Turquía, Andrei Karlov, coinciden en señalar que el atacante actuaba solo y que sabía que no iba a salir vivo del edificio.



"Llevaba un traje negro con camisa blanca, y estaba solo. No creo que hubiera nadie más. Sí, lo hizo solo", dijo a la cadena CNNTürk una mujer que se hallaba en la sala de exposiciones en el momento del atentado en el que ha muerto el diplomático ruso.









Lo misma descripción la hizo a la cadena NTV Bahar Bakir, una periodista que cubría el acto en el que Karlov pronunciaba un breve discurso para presentar una exposición fotográfica sobre Rusia, llamada De Kaliningrad a Kamchatka.



Bakir confirmó que el atacante se hallaba detrás del embajador y lo disparó por la espalda, tal y como muestra un vídeo difundido en los medios sociales. "Allí (el atacante) actuaba solo. Luego si tenía algún cómplice fuera ya no lo sé", dijo la joven.



Ambas testigos confirmaron que después de disparar a Karlov, el asaltante empezó a gritar en turco relacionando el ataque con la situación en Siria y Alepo. "Dijo que sabía que no iba a salir vivo de aquí y que no nos iba a hacer nada, que saliéramos. Luego volvió a disparar al embajador", dijo la testigo citada en CNNTürk. "No sé qué nacionalidad tenía pero hablaba turco", agregó.



Un fotógrafo del diario Hürriyet, Hasim Kiliç, que se hallaba en la sala, explicó a su diario que el atacante se hizo pasar por un guardia encargado de proteger al propio embajador, o al menos daba la impresión de serlo. "Normalmente, el embajador ruso no tiene protección policial, vino sin escolta, sólo con un asistente y un traductor", dijo Kiliç.