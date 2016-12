Trump amenaza con romper el acuerdo con Cuba si la isla no está dispuesta a mejorarlo

WASHINGTON.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con "poner fin" con el acuerdo alcanzado entre el presidente Barack Obama y el mandatario cubano, Raúl Castro, para restablecer las relaciones entre los dos países si La Habana no está dispuesta a mejorarlo.



"Si Cuba no está dispuesta a hacer un mejor acuerdo para el pueblo cubano, los cubano-americanos y Estados Unidos en su conjunto, pondré fin al acuerdo", ha prometido en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.









Tras conocer la noticia de la muerte de Fidel Castro este viernes a los 90 años, Trump publicó un comunicado. "Hoy el mundo marca el fallecimiento de un dictador brutal que oprimió a su propio pueblo durante casi seis décadas. El legado de Fidel Castro es uno marcado por los pelotones de fusilamiento, el robo, el sufrimiento inimaginable, la pobreza y la negación de los derechos humanos fundamentales", sostuvo el magnate.



"Si bien Cuba sigue siendo una isla totalitaria, espero que el día de hoy sea un paso para alejarse de los horrores que se han soportado durante demasiado tiempo, y hacia un futuro en el que el maravilloso pueblo cubano viva por fin con la libertad que tanto se merecen", añadió.



"Aunque no podemos borrar las tragedias, la muertes y el dolor causados por Fidel Castro, nuestra administración hará todo lo posible para garantizar que el pueblo cubano pueda, finalmente, comenzar un viaje hacia la prosperidad y la libertad", prometió el presidente electo.



"Me uno a los muchos cubano-estadounidenses que me apoyaron tanto durante la campaña, incluyendo a los veterano de la brigada 2506", añadió, en referencia de los destacados en la fallida invasión de Bahía de Cochinos, en 1961, "con la esperanza de ver pronto algún día una Cuba libre".



El presidente electo se ha mostrado crítico con el acercamiento protagonizado por Obama hacia Cuba, después de que éste decidiera poner fin a cinco décadas de aislamiento y haya pedido encarecidamente al Congreso acabar con el embargo.