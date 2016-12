Trump arremete contra China y continúa el conflicto diplomático tras la llamada de Taiwán

NUEVA YORK.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este domingo nuevamente contra China en medio de las críticas que ha recibido en los últimos días desde Pekín por su reciente conversación telefónica con la mandataria de Taiwán, Tsai Ing-wen.







"¿Nos preguntó China si estaba bien devaluar su moneda (haciendo más difícil a nuestras empresas competir), aplicar tasas excesivas a nuestros productos que entran en su país (Estados Unidos no lo hace) o construir un gran complejo militar en medio del mar del Sur de China?. Creo que no", lanzó Trump en su cuenta de Twitter.

Horas antes de la arremetida de Trump, el vicepresidente electo estadounidense, Mike Pence, había tratado de quitar hierro a la polémica suscitada por la controvertida llamada al asegurar en una entrevista a un canal de televisión que solo fue "de cortesía".



La mandataria taiwanesa Tsai telefoneó a Trump el pasado viernes para felicitarle por su éxito en las elecciones y ambos mantuvieron una conversación que provocó más tarde una protesta formal del Gobierno chino y generó altas expectativas en Taiwán.



Esa llamada rompió casi cuatro décadas de sensible política exterior de Estados Unidos hacia China y obligó a la Casa Blanca a salir al paso para recordar que el único Gobierno chino al que reconoce Washington desde 1979 es el de Pekín.



Los expertos en política exterior sostienen que la llamada podría alterar las relaciones entre ambos países, ya que el gigante asiático considera a la isla de Taiwán como una provincia "rebelde" y parte del territorio bajo su soberanía.



En un primer momento, las autoridades chinas quisieron minimizar el asunto y aseguraron que la llamada fue un "pequeño truco" de Taiwán, pero posteriormente elevaron el tono y presentaron una protesta formal ante Estados Unidos.



Pekín urgió a Washington a mantener su compromiso con el principio de una "sola China" y le pidió que maneje "cuidadosamente" los asuntos relacionados con Taiwán para evitar "daños innecesarios".



Kerry le recomienda pedir consejo antes de hablar con líderes

Ante la polémica desatada, el secretario de Estado saliente de EEUU, John Kerry, afirmó que sería "valioso" para el presidente electo de su país, Donald Trump, pedir consejo a su departamento antes de hablar con líderes extranjeros, algo que aún no ha hecho.



"No hemos sido contactados antes de esas conversaciones", en referencia a los contactos telefónicos que Trump ha mantenido con mandatarios internacionales desde que ganó las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre.



"Creo que tiene valor obviamente el tener al menos esas recomendaciones. Si eliges seguirlas o no, es otro asunto, pero creo que es valioso preguntarle a gente que trabaja en el despacho y lo ha hecho durante un tiempo largo por su opinión sobre cuál es la situación actual", explicó el secretario de Estado. "Creo -agregó el jefe de la diplomacia estadounidense- que es valioso y ciertamente lo recomendaría, pero obviamente eso no ha sucedido".



China pide respeto para mantener la cooperación

El Gobierno chino ha advertido a Donald Trump de que la única manera de mantener la actual cooperación entre ambos países es el respeto de Washington con el principio de una "sola China".



El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lu Kang, confió en que EEUU mantenga su compromiso con ese principio, por el que el único Gobierno chino al que reconoce Washington es el de Pekín, lo que le aleja de las aspiraciones independentistas de Taiwán.



"Sólo de esta manera podemos garantizar la continuidad del desarrollo de la cooperación de beneficio mutuo entre ambas partes", advirtió Lu en rueda de prensa, tras el reciente contacto telefónico de Trump y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen.