Trump asegura que lidera los sondeos y que Clinton no es nada sin la prensa y sus "amaños"

MIAMI.- El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró este martes en Florida que los sondeos están "amañados" (dan un promedio de 5 puntos de ventaja a su rival) y no reflejan que, en realidad, él está "ganando" la carrera presidencial. Además, dijo que sin el apoyo de los medios su rival, Hillary Clinton, "no sería nada".



"Las encuestas están amañadas y sin la deshonestidad de muchos medios de comunicación, no todos pero sí una gran mayoría, ella no sería nada. Es vergonzoso", arremetió Trump en un acto electoral en la histórica ciudad de San Agustín, en la costa este de Florida.







El magnate neoyorquino centró su discurso de campaña en descalificar a los demócratas y a los medios de comunicación en general por silenciar los escándalos y "delitos" de Clinton amparados por un sistema "roto" y "corrupto", según afirmó.



Tachó de "farsa" las encuestas electorales que dan una ventaja a su rival demócrata en la intención de voto, y reiteró que "es la deshonestidad de los medios" la que posibilita esta situación en que un "sistema corrupto" impide que la gente tenga conocimiento de lo que sucede.



"Los medios están contra mí y están contra vosotros. Están en contra de lo que represento: vosotros"

"Amigos, estamos ganando", dijo Trump, quien horas antes aseguró a través de Twitter que la prensa "rechaza" informar sobre su buen hacer electoral.



Ante la multitud que aplaudía y vitoreaba cada uno de los ataques y dardos que lanzaba a la exsecretaria de Estado, Trump pintó una suerte de conspiración de los medios de comunicación.



"Ellos (los medios) tienen control sobre vuestra vida, controlan lo que escuchas y lo que no, lo que se cubre y lo que no", acusó.

Y de inmediato se erigió en "voz" de todos sus votantes y de los "olvidados" para establecer a continuación una identificación entre la persecución que asegura padecer por parte de los medios y su base: "Los medios están contra mí y están contra vosotros. Están en contra de lo que represento: vosotros".



La media de encuestas de la web Real Clear Politics da a Clinton una ventaja de 5 puntos frente a Trump a nivel nacional, después de que un sondeo de CNN otorgara hoy esa misma distancia a la demócrata y este domingo otro de ABC News la elevase a 12 puntos.



El aspirante republicano a la Presidencia de EE.UU. dejó claro, como en otras ocasiones, que no es un político, que nunca quiso serlo y que solo le mueve el amor al país.



"Yo amo nuestro país y vamos muy mal (...) pero yo nunca dejaré a la gente olvidada, no os dejaré nunca caer (...) y cuando ganemos vuestra voz se oirá en Washington", afirmó.



"Esto es más grande que el Brexit (la salida del Reino Unido de la Unión Europea) y tenéis que salir y votar", instó a sus seguidores, para recordarles que es "tiempo de limpiar Washington D.C., de drenar esa ciénaga".



Cargó, además, contra el presidente, Barack Obama, del que dijo que más le valdría "estar trabajando" en vez de emplear el tiempo "haciendo campaña" a favor de Clinton.