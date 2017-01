Trump se carga de un plumazo la agenda en materia de igualdad y los planes medioambientales de Obama

MADRID.- Objetivo: borrar todo rastro del legado de Obama. Apenas unas horas después de ser investido como presidente de EEUU, Donald Trump ya ha dado muestras de cómo será su Gobierno. Además de mutilar la mayor apuesta social de su predecesor, la reforma sanitaria, el magnate se ha encargado de eliminar todo lo relacionado con la agenda en temas de igualdad o iniciativas medioambientales de la anterior Administración estadounidense.

Los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transexuales (LGTBI) han dejado de estar presentes en la web de la Casa Blanca. Tampoco hay rastro de un informe del Departamento de Trabajo sobre los derechos de los trabajadores LGBTI, de la información sobre violencia de género o de los planes de Obama contra el cambio climático, según ha alertado The Washingtton Post, que, a modo de comparación, ha recuperado la antigua página con las iniciativas de Obama.

El diario recuerda que Trump, que durante su primer día como mandatario vio cómo cientos de miles de personas protestaban en todo el mundo contra sus manifestaciones machistas, ha mostrado en varias ocasiones su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, su vicepresidente, Mike Pence, es conocido por sus posiciones ultra en contra de los derechos homosexuales, algo que ha demostrado a lo largo de toda su carrera política.

Antiguo aspecto de la web de la Casa Blanca con Obama de presidente.

Además de cargarse de un plumazo toda la agenda en temas de igualdad y los planes medioambientales de Obama, Trump también ha eliminado la versión en español de la web de la Casa Blanca. "Sorry, the page you're looking for can't be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)", es el mensaje con que se topan ahora los internautas que intentan acceder a la página.

La versión en español de la web se abrió por primera vez en los meses posteriores a la llegada al poder de Obama y hasta días antes del traspaso de mando tenía un blog dedicado a temas de interés de la comunidad hispana. La nueva administración ha ordenado también la clausura de otros instrumentos de comunicación en español como la cuenta @LaCasaBlanca que tenía en Twitter o su página de Facebook. Además, con la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca todavía no se ha nombrado un responsable de prensa para medios hispanos, un cargo que ocupaba hasta la fecha Gabriela Chojkier.

Días antes de su investidura el pasado viernes, Trump terminó de anunciar los nombres de todos los integrantes de su gabinete, la mayoría de los cuales aún deben ser confirmados por el Senado y entre los que no hay ningún latino. Ya durante la campaña electoral, el magnate neoyorquino protagonizó varios momentos polémicos por sus críticas al uso del español en Estados Unidos, en un país donde más de 55 millones de personas hablan ese idioma.

En septiembre de 2015, Trump aprovechó un acto celebrado en Miami (EE.UU.) para criticar al exgobernador de Florida Jeb Bush asegurando que le gustaba el político republicano, pero que debería "dar ejemplo y hablar en inglés mientras está en Estados Unidos".