El magnate de los casinos Sheldon Adelson donó cinco millones de dólares para los festejos que se celebraron durante la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según publica hoy The New York Times. Se trata de la mayor contribución hecha nunca por un particular para la toma de posesión de un presidente de EEUU. Trump recibió en total 107 millones de dólares en donaciones, según consta en un informe presentado ante la Comisión Federal Electoral (FEC).

Gracias a su contribución, Adelson recibió atenciones especiales en los festejos previos a la ceremonia oficial del 20 de enero en las escalinatas del Capitolio y ese día ocupó un asiento a muy poca distancia de Trump, según recuerda el Times.

El anterior récord lo tenía hasta ahora el hoy expresidente Barack Obama, quien para las celebraciones que tuvieron lugar con motivo de su primera toma de posesión en enero de 2009 recaudó la mitad de ese dinero.

En el detallado informe, que tiene 510 páginas y al que tuvo acceso el periódico, están recogidas una docena de donaciones de más de un millón de dólares realizadas por grandes corporaciones y algunos conocidos inversores de Wall Street. Desde Robert K. Kraft, el dueño del equipo de fútbol americano de los New England Patriots y amigo personal del presidente Trump, hasta los inversores Steven Cohen y Charles Schwab, o el empresario Robert Parsons, según el Times.

Hasta la toma de posesión del magnate neoyorquino el pasado 20 de enero, en torno a la cual se celebraron una veintena de fiestas paralelas, sólo se habían permitido donaciones de particulares de hasta 250.000 dólares. Las normas que regulan los comités creados con motivo de las tomas de posesión de los mandatarios son menos estrictas que los de las campañas electorales y cada administración suele marcar sus propias restricciones, según destacó el mismo periódico.

En el caso del expresidente George W. Bush solo aceptó donaciones de 100.000 dólares en 2001 pero cuatro años más tarde subió el límite hasta 250.000 dólares, mientras que Obama solo aceptó regalos de hasta 50.000 dólares en 2009. Al frente del comité de la toma de posesión de Trump estuvo el inversor Thomas Barrack, uno de los amigos más cercanos del actual presidente, quien dirigió un equipo de varios centenares de personas, concluyó el diario.