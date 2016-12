Trump, retirado de un mitin en Nevada por una falsa amenaza

WASHINGTON.- El Servicio Secreto de Estados Unidos ha informado este sábado que el incidente en el mitin del candidato republicano, Donald Trump, en Nevada se inició cuando alguien gritó "¡una pistola!", pese a lo cual no se ha encontrado ningún arma.



"De repente en frente del escenario un individuo no identificado gritó 'una pistola'", ha explicado el agentes de Inteligencia y la Policía de la ciudad de Reno sobre el asunto.



"Posteriormente se ha realizado una búsqueda del objeto en torno al área donde se celebraba el mitin y no se ha hallado ningún arma", ha informado la Inteligencia estadounidense en un comunicado, al tiempo que se ha iniciado una investigación sobre el incidente.







La noche de este sábado, Trump fue retirado por agentes de seguridad del escenario en el que realizaba un mitin después de que se percibiera una supuesta amenaza entre la audiencia.



Dos agentes de seguridad sacaron a Trump del escenario cogiéndole de los hombros ante un tumulto que se formó en una de las primeras filas enfrente del atril en el que el candidato republicano se dirigía a la audiencia.



Pese al revuelo, poco después el magnate ha retomado el discurso, en un acto en uno de los considerados como estados clave para el devenir de las elecciones presidenciales el próximo martes.