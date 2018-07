Trump se retracta ante May, culpa a la prensa y asegura que apoyará cualquier Brexit

El presidente de EEUU se desdice de sus declaraciones a 'The Sun' en las que aseguraba que "no habrá acuerdo comercial con el Reino Unido si May sigue adelante con su plan de un "brexit" blando". Ambos dirigentes han limado asperezas y después se ha ido a tomar el té con la reina Isabel II. Decenas de miles de personas se han manifestado contra su visita.