Los alcaldes de las ciudades costeras de Nápoles, Palermo, Messina, Reggio Calabria y Taranto han ofrecido sus puertos para recibir al buque 'Aquarius', que navega con más de 600 inmigrantes y refugiados rescatados por MSF y Sos Mediterranée en los últimos días en el mar Mediterráneo, según informa el diario Il Fatto Quotidiano.

El alcalde de Nápoles, Luigi di Magistris, ha manifestado su disposición a acoger a los migrantes y ha lamentado la decisión del ministro del Interior, Matteo Salvini, de cerrar los puertos italianos a la llegada de este buque especializado en rescate de personas en el Mediterráneo.

"Si un ministro sin corazón deja morir en el mar a mujeres embarazadas, niños, ancianos, seres humanos... El puerto de Nápoles está preparado para acogerlos"

"Si un ministro sin corazón deja morir en el mar a mujeres embarazadas, niños, ancianos, seres humanos... El puerto de Nápoles está preparado para acogerlos", ha afirmado el primer edil de Nápoles, en un comunicado. "Somos humanos con un corazón grande. Nápoles está preparado, sin dinero, para salvar vidas humanos", ha añadido.

Por su parte, Leoluca Orlando, el alcalde de Palermo, capital de isla italiana de Sicilia, ha dejado claro que está dispuesto a recibir a los inmigrantes y refugiados y ha criticado a Salvini por cerrar las puertas a esos 600 rescatados. "Palermo, la ciudad cuyo nombre dice que es "toda un puerto" ha sido y siempre estará dispuesta a acoger los barcos, sean civiles o militares, que estén trabajando en salvamento de vidas en el Mediterráneo.

En línea similar se ha expresado el alcalde de Messina, Renato Accorinti, que ha subrayado que su puerto "está abierto" para llegada del barco con los migrantes. El primer edil de Reggio Calabria, Guiseppe Falcomatá, también ha querido dejar claro que su ciudad está "disponible como siempre" para acoger al barco con los desplazados.

Desde Taranto, su alcade, Rinaldo Melucci, ha afirmado que todos los residentes están "preparados para abrazar a cada persona cuya vida está en peligro".

Salvini prohíbe la llegada de inmigrantes

Los alcaldes de las localidades portuarias italianas han respondido así a la decisión del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, de ordenar el cierre de los puertos italianos al 'Aquarius', argumentando que está siguiendo el ejemplo de otros países europeos, España entre ellos, para combatir "el tráfico humano".

"Francia está devolviendo a la gente en la frontera, España defiende con armas su frontera, Malta no acepta a nadie. Desde hoy, Italia también va a empezar a decir 'no' al tráfico de personas, y 'no' a la inmigración ilegal", aseguró Salvini, en un mensaje publicado en su Facebook para anunciar su decisión.

El barco de salvamento 'Aquarius' transporta más de 600 inmigrantes rescatados en las aguas del Mediterráneo, entre ellas 11 niños y siete mujeres embarazadas.