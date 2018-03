Aborto De los fetos abrasados al "no nos metamos en eso"

En opinión de Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, dicha modificación ha supuesto "la perdida de autonomía para las menores de 16 y 17 años, que no pueden decidir sin la autorización paterna, y una discriminación respecto de los jóvenes varones de su misma edad a quienes sí se reconoce total capacidad de decisión sobre su salud a partir de esa edad".

Después de aquel desastre, que no contentó a nadie y erosionó al partido, el recorte de derechos de las mujeres llevado a cabo por el PP no ha cesado, pero sí ha cambiado de herramientas. "Ya no apuestan por derogar normas, sino por dejar de impulsar los avances" explica Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, "taponar por la vía de no promover las acciones positivas necesarias". Y añade: "Poner las políticas públicas de brazos caídos ante la promoción de la igualdad es paralizar los avances. Dejar de intervenir es la principal aportación del Gobierno de Rajoy a la Igualdad".