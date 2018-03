Aborto Isabel Serrano: "Contar con el permiso paterno no disminuye el aborto, lo retrasa y lo hace más peligroso"

¿Desde la primera ley del aborto hasta ese año 2010 qué veía que estaba mal aún?

Las cosas funcionaban porque ante leyes restrictivas la gente busca resquicios. Se atendía en las clínicas privadas en base a los supuestos de grave riesgo para la salud física y psíquica de la mujer pero había importantes obstáculos. Por un lado era absurdo tener que camuflar el derecho a decidir cuándo ser (o no ser) madre bajo el sinsentido de catalogar a las mujeres como "enfermas mentales". Por otro, era injusto que muchas mujeres, precisamente las más pobres y vulnerables, las que no sabían dónde acudir y sentían miedo ante algo que creían ilegal, o no tenían medios económicos para costeárselo, pusieran en riesgo su vida retrasando lo que, en condiciones normales, podrían resolver tempranamente.

En su práctica como ginecóloga, ¿qué realidad era la que veía y vivía con las mujeres que querían abortar y no podían integrarse en los supuestos de la ley del 85?