Aborto El tren de la libertad: el movimiento que sostuvo el derecho a decidir

¿Por qué la ley de Felipe González no servía?

Era un primer paso. No era la que queríamos el movimiento feminista porque no queríamos una ley en la que nos tuviéramos que hacer pasadas por locas, porque no teníamos nada que llevarnos a la boca para comer o que habíamos sido violadas para abortar. Pero nos sirvió para romper el hielo porque el aborto estaba hasta peor visto que el divorcio. Trabajábamos por una ley como la de nuestros países del entorno. Una ley que nos haga sentirnos como mujeres mayores de edad y adultas y con la que podamos decidir por nosotras mismas si queremos ser madres o no.