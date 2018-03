Chelo y las mayúsculas

...

Chelo se convirtió así, por casualidad y sin saberlo, en una de las primeras mujeres en pasar revista a una tropa. Pero su nombre no figurará en libros ni en espacios dedicados a mujeres relevantes. Nunca se le pasó por la cabeza que podría salir siquiera en un periódico, porque lo suyo, como lo de tantas 'Chelos', era y sigue siendo pura supervivencia. Ellas no forman parte del plantel de mujeres que cambiaron la Historia, aunque su historia es la que escribe la nuestra, la de todas y la de todos; esa que paradójicamente siempre se representa con grafía minúscula a pesar de lo mayúsculo de su legado. Ellas son nosotras y nosotras no seríamos sin ellas. Sirva este pequeño homenaje para tenerlas aún más presentes en nuestra memoria. Hoy y siempre.