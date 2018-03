De dónde venimos, adónde vamos

En la huelga feminista se plantean cambios inmediatos, a medio y largo plazo porque lo nuestro no es un feminismo “de moda”. No nos conformamos con las migajas que el sistema puede ofrecer. Queremos una transformación social profunda que no nos deje a ninguna atrás.

Hoy sentimos el bullir de las mujeres en las empresas, las universidades, las casas, los barrios, la cultura, la ciencia, las instituciones...¡La revolución feminista sigue en marcha! Alzamos una voz potente, levantando nuevas formas de contestación social, siempre con la creatividad, entusiasmo y decisión que caracterizan la protesta feminista.