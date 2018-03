El deber de aplicar las normas

Es evidente, máxime en los tiempos que corren, que esto no ocurre sólo en el caso de las normas que en nuestro sistema refieren a la protección de los hijos e hijas víctimas de la violencia de género, pero lo que no cabe duda, a la vista de los datos que maneja el propio Consejo General de Poder Judicial, es que las importantes (si bien insuficientes) reformas operadas en nuestro ordenamiento jurídico en 2015 sobre esta materia, no se están aplicando o, al menos, en los términos empleados por el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia (en relación al potencial de los preceptos reformados en la Ley Integral Contra la Violencia de Género), "no suficientemente".

Como es sabido, dichas reformas legales no tratan precisamente de un tema menor (aunque así pudiera parecer dada su escasa repercusión práctica), sino todo lo contrario, son reformas que afectan a derechos fundamentales, mediante las cuales, entre otras cuestiones, nuestro sistema jurídico por fin asume, de forma explícita, la premisa tantas veces defendida de que los/as menores cuyas madres son víctimas de violencia de género, son víctimas “propias” de dicha violencia.