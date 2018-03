Ejercito Un paso de gigante pequeño que nunca fue un elefante

Fue en aquel febrero bisiesto cuando se aprobaba enmarcado en un hito histórico para la sociedad española el Real Decreto-Ley 1/1988, (por el que se regula la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas BOE n.º 46). La igualdad había decidido entrar en las Fuerzas Armadas y había llegado para quedarse.

No entró como un elefante en una cacharrería, entiéndanlo ustedes, en este caso hubiera sido lo deseable. Entró con sigilo, poco a poco y dado el contexto social, tratando de no molestar y no pisar demasiado los callos del patriarcado más arcaico, que por aquel entonces estaba asentado en los pilares de la institución, y del propio país.

Un paso de Gigante, entiéndanme nuevamente. Sí, por favor, háganlo, pues en aquel entonces más de un tercio de la población no apoyaba la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. "¡¡¡Shhh!!!!, ¡cómo!, ¡no me digan ustedes!, ¡una mujer en las Fuerzas Armadas!", se escuchaba con incredulidad. A fregar, a barrer, a coser, a cuidar de los hijos, decían, serán como "secretarias", en puestos administrativos, pero "cómo van a combatir, no puede ser, os imagináis una mujer combatiendo". Así en ese contexto, el Gigante Pequeño dio su paso.