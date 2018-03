El día que no echemos cuentas

Iria ganará el día en el que ya no haga falta echar cuentas. Iria ganará el día en el que las matemáticas ya no marquen nunca la diferencia. Iria, mi hija, como todas las hijas y todas las madres y todos los padres, ganará cuando no existan listas que reflejen el número de mujeres asesinadas cada año por las violencias machistas. Ganaremos cuando desaparezcan las mezquinas estadísticas que dicen cada cuántos minutos una compañera sufre una agresión. Ganaremos cuando no sea preciso escudriñar para encontrar directivas en los consejos de administración de las grandes empresas, de las medianas empresas, de las pequeñas empresas. Habremos triunfado cuando en las fotos institucionales la diversidad conviva con las corbatas. Cuando en los callejeros los nombres femeninos no sean una rareza. Cuando no haya que medir los centímetros de las faldas, ni contar los pasos que quedan para llegar a tu portal por la noche, ni los kilómetros que separan a una gallega del lugar al que la envía la sanidad pública para someterse a un aborto terapéutico. Cuando no haya porcentajes que digan cuántas veces cobrará más un vecino que una vecina por el mismo trabajo. Cuando el odio no sume en las redes sociales.