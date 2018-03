Feminismo Hombradas y feminismo

Una de las consecuencias de la transformación instaurada por el feminismo y las mujeres ha sido proporcionar un modelo de conocimiento a los hombres que facilitara desarrollar una conciencia crítica sobre la realidad.

Cuestionar esa identidad masculina impuesta, rígida y acrítica que establece el machismo, y criticar la cultura que la presenta como normal y necesaria para que todo se mantenga en orden, no es fácil para un hombre por la doble trampa que establece el machismo. Por un lado, les dice que hacerlo significa "no ser hombre" y que, por tanto, no te van a reconocer como tal; y por otro, otorga a cada hombre el título de "guardián del orden" para que no sólo se comporte como hombre, sino que también haga que los demás (hombres y mujeres), se ajusten a los roles, a tiempos, espacios y funciones establecidos.