Dia De La Mujer Los detonantes del tsunami

Cuando Trump fue elegido presidente, ya no había duda de su misoginia y de su empeño en destruir los logros que las mujeres habían conseguido. En su campaña electoral llamó "cerdas gordas" y "perras" a las mujeres y afirmó que había que "agarrarlas por el coño". Por ello, al día siguiente a su toma de posesión, cerca de un millón de personas, inundaron la ciudad de Washington y se celebraron otras 700 marchas hermanas en todo el mundo. El desprecio de Trump hacia las mujeres quedó patente desde el principio. No se salvaron las mujeres de sus adversarios políticos ni su propia mujer, a la que ha ninguneado en varias ocasiones. En la foto, el presidente de EE UU, Donald Trump, junto a su esposa, Melania Trump, y la EX primera dama Michelle Obama.