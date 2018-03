Creo que estas normas han podido contribuir a nutrir una cultura jurídica y social en favor de la igualdad y contra la discriminación, que siente como suya la gran mayoría de la sociedad española, y que no se va a detener, que tiene que convertirse en una gran ola de serena indignación que acabe anegando todos los espacios donde todavía las mujeres padecen limitaciones a sus derechos, desde el más perentorio de la vida y la integridad física a todos los que tienen que ver con el trabajo, la brecha salarial y el desarrollo profesional, o el protagonismo en la cultura y en los medios de comunicación.

Hoy, 8 de marzo, vamos a sentir la fuerza de esa ola imparable, la fuerza transformadora de la igualdad.

Porque, por ser mujeres, nuestras hijas tienen miedo cuando regresan a casa solas por la noche, lo que no les ocurre a sus amigos masculinos; por ser mujeres, son ellas las que sufren la violencia de género, no sus consortes masculinos; por serlo, las mujeres asumen la doble tarea de cumplir en el trabajo y llevar el peso de la casa, como no lo hacen sus parejas masculinas; por serlo, las mujeres ven limitadas sus posibilidades laborales o su participación en la vida pública, como no le pasa a sus compañeros masculinos.

Todo ello por ser mujeres. Y frente a todo ello nos alzamos hoy.