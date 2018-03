Ley de Igualdad Obligados a cumplir sus principios

Todavía me sorprende oír que las leyes no sirven, que es mejor confiar en un cambio de generaciones a través de la educación (aunque la igualdad no consta como materia curricular); o esperar pacientemente a una mayor apertura de mentalidades, ambas expectativas fuera del obligado cumplimiento que comporta una norma. Quizás por ello, las leyes que defienden los derechos de las mujeres encuentran más resistencias, respecto a su aplicación, que otras iniciativas legislativas. Un ejemplo de ello, es atribuirles una suerte de fracaso, como ocurre con la Ley de Medidas contra la Violencia de Género (Ley 1/2004) ante el devastador número de asesinatos en nuestro país. Sin embargo, este argumento que no rige respecto a la Ley General Tributaria (Ley 34/2003), porque a pesar de haber sido descubiertos graves delitos económicos; estos hechos, en ningún caso, ponen en duda la efectividad de la norma. La gran diferencia, es que la primera carece de una aplicación rigurosa por parte de los poderes públicos; mientras que la segunda norma, no precisa demostrar a la función pública su carácter de imperativo legal.

En el año 2004 nuestro país tuvo un gobierno paritario, el único hasta la fecha. La paridad resulta indispensable para lograr una solvente participación de las mujeres en la toma de decisiones, como nos recordó la Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín, en 1995. Y esa audacia se percibió durante toda la legislatura. La oportunidad vino de la mano de una Directiva Europea, la 2002/73 de igualdad en el empleo, pero se optó –la voluntad política siempre es una opción- por ir más allá del ámbito laboral en una Ley específica de igualdad; poniendo el acento en la igualdad real. Sabíamos que cuando la igualdad es un principio, cualquier organización lo asume de manera entusiasta, pero si aspira a concretarse en medidas, surgen serias advertencias. Y su nombre no disimuló su cometido: Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIE).