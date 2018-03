María Victoria Rosell Aguilar Minutos de silencio, años desviando la mirada

En esta perspectiva integral pierde valor la denuncia, la responsabilidad de visibilizar la violencia deja de recaer sobre las propias víctimas, y su protección no dependerá de la policía y la jurisdicción penal. Podemos proteger sin denuncia, con otros instrumentos de detección de la violencia, en los ámbitos educativo, sanitario, social, familiar, laboral. Podemos crear unidades de valoración fuera del ámbito forense, en otras administraciones más cercanas y con mejores medios personales y materiales. Adelantar la protección; permitir a las víctimas, con una garantía habitacional -para ellas y sus hijas e hijos, u otros familiares dependientes- un período de reflexión y restablecimiento que no dependa de la denuncia, y paliar su dependencia del agresor a todos los niveles, es un paso esencial para que aflore la cifra oculta de la violencia machista, el resto del iceberg. La punta son las asesinadas en estos 13 años; su base son muchas más víctimas, aún vivas, que comprueban cada día que no son una prioridad. Es nuestra responsabilidad colectiva que no pasen de ser una realidad silenciada a ser un minuto de silencio.