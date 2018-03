Dia De La Mujer 2018 Una puerta abierta hacia la libertad

Fue un momento tremendamente importante y emocionante para todas nosotras. Recuerdo la gran complicidad y compromiso que existió entre todas, independientemente del partido al que perteneciéramos, y las largas y agotadoras sesiones de trabajo. No fue fácil, porque todas estábamos discriminadas dentro de nuestros propios partidos y nuestra presencia en los órganos decisorios era muy escasa. La ponencia Constitucional estaba formada por nueve hombres sin ninguna mujer y la Comisión la formaban 39 personas de las cuales sólo una era una diputada: María Teresa Revilla.

Muchos temas que queríamos impulsar las feministas se quedaron en el tintero y no entraron en el texto. Por ejemplo, no hubo ningún tipo de debate sobre el aborto o los derechos sexuales y reproductivos, lo que supuso, entre otras cosas, que los movimientos feministas no apoyaran la Constitución y decidieran abstenerse. Muchos de los temas que tenían en su agenda las organizaciones de mujeres tendrían que tratarse en legislaciones que desarrollarían más tarde.