Violencia machista 1997, Ana Orantes rompe el silencio

El 4 de diciembre de 1997, Ana Orantes era entrevistada en el programa 'De tarde en tarde', de Canal Sur. Trece días después era asesinada por José Parejo, su ex marido, quien no toleró aquel acto de rebeldía, la roció con gasolina y la quemó a la puerta de su casa. Por primera vez, toda la sociedad se sintió interpelada por la violencia de género. Ana Orantes, rompió el pacto de silencio que hasta entonces pesaba sobre la violencia de género. Era la voz que no se quería escuchar. Era la voz que avergonzó a toda la sociedad y que consiguió una reacción histórica en los ámbitos social, político y mediático. "Históricamente, ha carecido de interés social y jurídico...", decía al año siguiente, en 1998, un informe del Defensor del Pueblo sobre los malos tratos a las mujeres en el ámbito familiar.

Las agresiones, incluso los asesinatos, se consideraban "cosas" de pareja que habían concluido en tragedia. Hasta 1997, estos asesinatos se englobaban dentro del concepto de parricidio, cualquier homicidio cometido contra un familiar en primer grado. Las memorias de la Fiscalía General del Estado de 1995 a 1997 recogen 189 parricidios. No se sabe cuántas de estas víctimas fueron mujeres. En 1997, el maltrato era tan frecuente que tres años después, Miguel Lorente titularía su libro como "Mi marido me pega lo normal".