Violencia machista Bárbara Tardón: "El Gobierno sigue sin considerar la violencia machista como cuestión de Estado"

No soy capaz de establecer un cálculo. No creo que únicamente se pueda decir que se haya quedado en papel, pero tengo muy claro lo que no se ha aplicado y sigue sin considerarse prioritario. Es importante recordar que la ley no sólo desarrolla medidas penales, sino que establece un sistema de prevención y asistencia integral, fundamental para garantizar los derechos de las víctimas y supervivientes. Hay comunidades autónomas que han desarrollado una red pública de asistencia con grandísimas profesionales que son pilares fundamentales para prevenir la violencia machista, pero sobretodo para asistir y acompañar a todas las mujeres que ni quieren, ni pueden denunciar a su agresor o para las mujeres que deciden dar el paso y denunciar. El problema es que el sistema judicial no deja de fallar y el resto de medidas no se han desarrollado como debería ser, especialmente aquellas dirigidas a los medios de comunicación y al ámbito educativo. Los mismo sucede con las que establece la intervención con agresores. A todo ello se une los graves recortes presupuestarios que han incidido directamente en la calidad de los servicios de atención, en la reducción del número de profesionales disponibles para acompañar a las mujeres y a sus hijos e hijas y en el resto de medidas que siguen siendo tangenciales y no prioritarias . Y si además, ni existe compromiso político, ni una verdadera disposición más allá de las palabras, nos encontramos con una ley transcendental llena de fisuras.