Beatriz Asuar Símbolo contra la violencia

En esta jornada, siguiendo las directrices de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, se reconoce la violencia como toda aquella que se sufra por el hecho de ser mujer y que tenga o pueda tener "un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico" También se asume el origen de estas violencias: "Las relaciones de poder históricamente desiguales son las que conllevan a que el hombre domine a la mujer".

Este reconocimiento ha sido un gran paso para el movimiento feminista, que consiguió tras años de lucha marcar un día internacional en el que conmemorar a todas las mujeres agredidas y asesinadas. Una jornada en la que feministas de todo el mundo se levantan y muestran que están hartas de todas las violencias machistas que viven cada día. Y una fecha en la que reclamar que su cuerpo es suyo, que un no siempre es no y, sobre todo, que no estamos todas porque faltan las asesinadas, pero que ahora más que nunca podemos decir que tampoco estamos solas: cada vez son más las mujeres que se unen al clamor popular contra el patriarcado y sus violencias.