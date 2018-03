Los retos del feminismo

La presencia en la dirección y guión de las mujeres no es un capricho, sino una necesidad, puesto que somos el 50% de la población y también el 50% del talento. Por tanto, es vital que estemos en la configuración del relato, porque entonces este no será ficción, sino real, plural, diverso y rico, tal como es la sociedad compuesta por hombres y mujeres. También esta herramienta tan poderosa, es capaz de cambiar la percepción que tenemos sobre determinadas cuestiones, en muchos casos de gran importancia, como la violencia de género, que no debería tratarse solo en los juzgados, sino también en el cine. A través del séptimo arte se puede llegar a los jóvenes y educar en igualdad, en respeto, valores, en la no violencia. Y este para mi es un gran reto, llegar a los jóvenes a través del arte como vehículo de transformación social. Por esto, la igualdad en la cultura es vital.