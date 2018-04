El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, declaró este miércoles que la final de la Copa del Rey que disputará este sábado (21.30 horas) su equipo ante el Sevilla en el Wanda Metropolitano es el "altavoz" para "defender" aquello en lo que el club blaugrana cree, al mismo tiempo que afirmó que los pitos al himno español de otros años no fueron para "menospreciar" sino en forma de "protesta" ante "determinadas actitudes contra el pueblo de Cataluña".

"Está claro que resolver la situación que atraviesa Cataluña no está sólo en nuestras manos pero seguiremos insistiendo en que el conflicto se resuelva democráticamente. Este sábado tenemos la oportunidad de aprovechar el altavoz que supone disputar una final de Copa del Rey para defender aquello en lo que creemos", aseguró durante la presentación del libro 'Manuel Vázquez Montalbán. Barça, cultura i esport', de Jordi Osúa.

"Seguiremos insistiendo en que el conflicto se resuelva democráticamente"

Ante una probable, por antecedentes, pitada al himno español, el dirigente culé defendió la libertad de expresión de sus aficionados. "Cuando la parte mayoritaria de nuestra afición se ha expresado silbando no lo ha hecho para menospreciar un símbolo sino en protesta ante determinadas actitudes contra el pueblo de Cataluña en los últimos años. Siempre defenderemos el derecho a la libertad de expresión, un derecho fundamental, innegociable y que forma parte de la esencia de nuestro club", señaló.

El presidente apeló a un comportamiento pacífico de sus hinchas este fin de semana en Madrid. "El sábado iremos a Madrid a competir y ojalá que a ganar un título que ilusiona a todos los culés. A los aficionados que asistan al partido les pido que disfruten del encuentro y respalden al equipo de manera cívica y pacífica. Esta junta directiva siempre ha pedido que se respeten todos los símbolos identitarios de la misma forma que queremos que se respeten los nuestros", indicó.

Bartomeu reveló, además, cuál será el tifo de la afición azulgrana en el Wanda Metropolitano. "El sábado, en la final, representaremos al club de la mejor forma posible. No hay otra actitud que no sea la del respeto para salir hacia adelante. Sin respeto, no hay diálogo y sin diálogo no hay solución. En el Wanda Metropolitano luciremos un tifo con la 'senyera' y los colores azulgrana con el lema 'Barça, Barça, Barça', una expresión que forma parte de nuestro himno y que es uno de los títulos de uno de los artículos más recordados de Vázquez Montalbán", explicó.

El presidente culé aludió a dicho artículo para defender a su club más allá de lo meramente deportivo. "Ese artículo hablaba de la fuerza representativa del Barça más allá del fútbol. Aprovecho que me ayudéis a difundir el sentido del 'Barça, Barça, Barça'. Decía Vázquez Montalbán que pertenecer al Barça como club quiere decir pertenecer a su historia particular y a la relación de esta historia particular con la historia general. Este sábado tenemos una nueva cita con la historia, la que nos define como más que un club", manifestó.

El presidente quiso pedir respeto para todas las vertientes del club. "Queremos pedir respeto para todos. Respeto es una palabra que forma parte de los valores del club. Pedimos a todos aquellos que tienen la oportunidad de resolver este conflicto que tengan respeto para nuestras instituciones, para la libertad de expresión y para el derecho a decidir. Para las mayorías y para las minorías, para la discrepancia, para la voluntad de las personas, para sus libertades y sus derechos civiles", apuntó.

"Queremos pedir respeto para todos"

A su misma vez se refirió al término justicia en relación a la situación de Sandro Rosell, expresidente del Barcelona en prisión provisional. "Queremos pedir también respeto para el significado de la palabra justicia, que permita acabar con la situación de prisión provisional que sufren no sólo los políticos sino también personas como el ex presidente Sandro Rosell. Pedimos a los partidos políticos que, por respeto a Cataluña, hagan todo lo posible para formar un Gobierno para salir de esta situación", agregó.

Por último, el presidente se dirigió a los que "asumen responsabilidades" para buscar el bien de Cataluña. "Finalmente, también queremos pedir respeto para el Barça y que nadie se aproveche de nuestros colores y de nuestro escudo porque nos pertenece a todos. Nosotros pedimos a los que asumen responsabilidades que piensen en lo que es mejor para Cataluña", sentenció.