Desde que La Sexta anunció que Jordi Évole entrevistaría a José Manuel Villarejo, hemos pasado la semana hablando del comisario por excelencia de las cloacas del Estado, ascendido y condecorado por todos los gobiernos que en España han sido, elogiado por ministros de los ídem y alabado y temido a partes iguales por políticos, jueces, empresarios o periodistas que juegan en su mismo bando: el sicariato del poder.



Villarejo, acosado por la Justicia -orden de alejamiento incluida-, ha decidido hablar y contar su V de versión, que no de verdad. El comisario de las cloacas ha dado más entrevistas este fin de semana que en toda su vida, lo cual no significa que no haya hablado nunca con periodistas, al revés: tiene grandes amigos entre los así (malamente) llamados. Aún recuerdo cuando Patricia López empezó sus publicaciones sobre el tal policía, en 2015, cómo en Público dimos la vuelta a los archivos del periódico y de las agencias buscando una foto de Villarejo que no debía de haber ni en su casa. Perdón, en sus casas y/o empresas.

En Público, digo, hemos intentado entrevistarle desde 2015, cuando López empezó a escarbar en el pasado y el presente de tan siniestro personaje, pero desde entonces, sólo nos han caído querellas y querellas; amenazas y extorsión de sus subsicarios; insultos e injurias, así como un silencio muy revelador de buena parte de la prensa. Puede que Público no sea un medio glamuroso para Villarejo: no es amigo del Gobierno de turno, no pertenece a un gran grupo de comunicación, denuncia la corrupción y los privilegios de empresarios trabajados a golpes de sobres en B y contratos obscenos con la Administración y ni siquiera es del Real Madrid.



Público quería nada más que entrevistar a Villarejo. Eso sí, sin dejar de publicar -sólo faltaría- el océano subterráneo de estiércol por el que navegaban él y quienes sus servicios contrataban; pero el comisario por ahí no pasaba. Querer entrevistarle significaba ponerle sobre la mesa y frente a frente de los hechos probados, las denuncias, las pruebas contra él, las grabaciones... y desmontar su épica de policía honrado y honesto al servicio del bien común, así como la de aquéllos que lo han amparado, ascendido, condecorado, protegido, alentado y convertido en el rey de la alcantarilla de este maltratado Estado. Los mismos que ahora tratan de evitar que comparezca en el Congreso. En Público no conseguimos la entrevista a Villarejo, aunque seguimos recibiendo sus querellas y él las sigue perdiendo.

