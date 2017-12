El juez, al soberanista: “Fíjese usted a lo que hemos llegado, el traductor me lo ponen a mi”

Ha ocurrido durante el juicio al supuesto impulsor de la pitada al himno en el año 2015 durante la celebración de la Copa del Rey. El presidente de la entidad soberanista Catalunya Acció, Santiago Espot, ha decidido dirigirse al tribunal en catalán, lo que ha provocado que el juez presidente del tribunal, José María Vazquez Honrubia, haya tenido que llamar a un traductor al tiempo que ha protestado por "lo absurdo" de la situación: que ambos hablen castellano y que tengan que traducir al acusado sus palabras.

El magistrado Vázquez Honrubia le ha informado de que la ley se lo permite, pero al mismo tiempo le ha preguntado si habla castellano perfectamente, a lo que el acusado ha contestado afirmativamente, lo que el magistrado se lo ha reprochado con algo de sorna.

Al inicio de su declaración, el presidente del tribunal le ha preguntado en castellano a qué se dedica y Espot ha respondido en catalán que es "autónomo y representante comercial". "Es curioso, yo le pregunto en castellano y...", ha remarcado Vázquez Honrubia riéndose, tras lo cual ha decidido avisar a una intérprete para que tradujese lo que decía el acusado.

El comienzo de la comparecencia ha discurrido de este tenor:

Vázquez Honrubia: “Yo le pregunto en castellano, ¿quiere usted que le traduzcan mis preguntas?”

Espot: “No, no no".

Vazquez Honrubia: “Es que esto es un poco absurdo… Es curioso. Bien. El ministerio fiscal considera que es autor, dígaselo [el juez se dirige a la traductora] que es autor de un delito de injurias al rey… Es que entonces, fíjese usted qué curioso que el intérprete me lo ponen a mí. Fíjese usted a lo que hemos llegado. Me lo ponen a mí... [continúa el juez] Delito de injurias al rey, artículo 490.3, multa de 12 meses con 20 euros de cuota diaria, total una multa de 7.200 euros. ¿Me entiende usted? Y otro delito de ultraje a España, este del 543, exactamente la misma multa. Dos multas de 7.200 euros. ¿Se declara usted responsable de este delito y se conforma con esta pena, si o no?"

Espot: "No".

Vazquez Honrubia: "¿Se declara usted inocente?"

Espot: Si

El presidente de Catalunya Acció, Santiago Espot, durante el juicio en la Audiencia Nacional. EFE

El acusado se ha negado contestar a la fiscal Ana Noé y ha respondido en catalán a las preguntas que en castellano le hacía su abogado.

Espot ha desmentido que comprara o repartiera silbatos en la Copa de Rey, aunque publicó un llamamiento a expresar una protesta “pública y sonora” contra la presencia de Felipe VI en ejercicio de sus derechos fundamentales.

En su declaración al abogado, parcialmente traducida por la intérprete, Espot ha dicho que con ese manifiesto, al que se adhirieron 11 entidades y que publicó en su perfil de Facebook el 28 de mayo -dos días antes de la final de la Copa-, se intentó expresar "una protesta pública y sonora contra la presencia de un personaje público" que estaba "amparada por sus derechos de opinión y expresión".

"Mi referencia al jefe del Estado es, si no recuerdo mal, como rey y como monarca sin entrar en temas de valoración personal que nunca han sido trascendentes políticamente para mí", ha asegurado Espot, presidente de Catalunya Acció, que se ha amparado en su derecho de libertad ideológica.

Este es el primer juicio que se celebra por unos hechos que se han repetido en otras finales de la Copa del Rey y en el que la Fiscalía pide condenar a Espot a una multa de 14.400 euros como autor de los delitos de injurias al Rey y de ultraje a España, por haber sido la pitada durante la interpretación del himno y en presencia del rey Felipe VI.