Ya han aparecido los primeros bulos. Pantallazos de whatsapp que avisan de que hay terroristas sueltos por Madrid que quieren atentar en este WorldPride 2017 o ese mensaje recurrente de Facebook de alguien que afirma tener fuentes en la Policía que le han informado a él y solo a él de que estamos en peligro.

La seguridad en este WorldPride 2017 se ha convertido una obsesión tanto para los asistentes como para la organización. Y no es para menos. Al estado de alerta antiterrorista (número 4 de 5), hay que sumar la llegada de entre dos y tres millones de turistas a Madrid y al contexto de alarma que han creado los últimos ataques en Londres y París.

El inspector Jefe de Policía Municipal de Madrid, Teodoro Pérez, en la entrevista concedida a Público, descarta la veracidad de los bulos que circulan por las redes sociales y pide a los ciudadanos que estén tranquilos. "Si en algún momento los ciudadanos corren peligro, los avisaremos. Pero que todo el mundo esté tranquilo", dice el principal responsable de los municipales de Madrid, que considera que "no hay ningún riesgo objetivo de atentado detectado en el WorldPride 2017".

Los bulos ya han comenzado a circular por las redes. ¿Hay un riesgo real de que Madrid sufra un atentado en este WorldPride?

No hay ningún riesgo objetivo de atentado detectado. La ciudadanía tiene que estar totalmente tranquila. Es lógico que viendo lo que ocurre en Londes, París o Manchester haya cierta intranquilidad, pero las medidas de seguridad que se han adoptado son extraordinarias. Estamos haciendo lo máximo para garantizar la seguridad tanto a los de aquí como a los que vienen de fuera. Queremos que los que vengan sólo piensen en disfrutar. Verán mucha policía, pero estaremos ahí para garantizar su seguridad.

"Puede ser que sea el mayor despliegue policial en Madrid"

El despliegue policial será aún mayor que el del día de la Coronación de Felipe VI. ¿Será el mayor blindaje policial de la historia de Madrid?

Madrid ha tenido despliegues policiales enormes. Un ejemplo fue la propia Coronación o la Jornada Mundial de la Juventud con el papa. Así que no sé si será el mayor de todos, pero quizá sí. Hay que tener en cuenta que la Coronación fue un día y en un espacio de tiempo muy corto y que aquí hablamos de varios días. Así que puede ser que sí. Puede ser que sea el mayor despliegue policial en Madrid.



Se ha publicado que los conductores de las carrozas del día del Desfile serán policías para evitar sorpresas. ¿Es eso cierto?

Lo he leído en no sé qué periódico, pero no sé de dónde habrá salido la información. Los conductores de las carrozas, como en el resto de desfiles de otros años, son conductores con el permiso correspondiente y se les hará, como todos los años, un chequeo para ver si están en condiciones de conducir en ese momento.

¿En qué consiste el despliegue?

Tanto Policía Municipal como Municipal tienen sus funciones propias asignadas aunque estaremos perfectamente coordinados y habrá un puesto de mando central para que no haya descoordinación. El WorldPride es un evento organizado por el Ayuntamiento y, por tanto, nos ha correspondido a nosotros diseñar todo el despliegue. La Policía Nacional está colaborando con nosotros donde creen que es conveniente, reforzando determinados puntos de la ciudad o estableciendo algún punto de coordinación. Llevamos manteniendo reuniones desde el mes de enero para decidir el despliegue con consenso y colaboración. Está todo más que preparado.

"Habrá controles de aforo en los eventos que se celebrarán en las plazas, como el desfile del Mr. Gay Pride o durante el pregón"

Sí puedo decir que habrá controles de aforo en los eventos que se celebrarán en las plazas, como el desfile del Mr. Gay Pride o en el pregón en la plaza Pedro Zerolo y que habrán cortes de sentido para el tráfico en algunas calles. Todo esto aparecerá reflejando en la APP del Orgullo.

Para conseguir este despliegue denuncia el sindicato policial UPM que habrá policías que trabajen 16 horas y que se suspenderá la posibilidad de que cojan sus días libres.

Se aplica el mismo reglamento que se aplica todos los fines de semana y en todos los grandes eventos. Cuando tenemos un servicio que una unidad no puede asumir en solitario, pues se coge coge gente de otras unidades. Cuando se necesita aún más pues se piden voluntarios entre el Cuerpo y si hace falta más gente pues ya se recurre a suspender los días libres. Nosotros hemos cambiado la manera de retribuir estas horas, que serán como un domingo. Esperamos no tener que pedir a nadie que no coja el día libre y que salgan suficientes voluntarios.

¿Y lo de las 16 horas? ¿Es habitual?

Los policías hacen turnos de 16 horas. Es habitual. Sucede. Lo que se va a impedir es que ningún policía haga más de 16 horas y así sale en la instrucción, pero 16 horas es una cosa que los policías hacen de manera habitual. No es nada extraordinario.

¿Qué recomendación da a los ciudadanos tanto de Madrid como a los visitantes?

"Los policías hacen turnos de 16 horas. Es habitual. Sucede. Lo que se va a impedir es que ningún policía haga más de 16 horas"

Pues si son de Madrid les diría que utilicen el transporte público. Y si vienen en coche de fuera de Madrid, les aconsejo que utilicen algún parking que se encuentre fuera de la almendra central. Y que a partir de ahí se muevan también en transporte público. Tanto el Metro como el autobús aumentarán su frecuencia. Les diría que se olviden del coche privado. Es mucho más fácil y seguro el transporte público.

El otro consejo, como ya he dicho antes, es que se mantengan tranquilos. Habrá una APP disponible en la que daremos información útil en cada momento. Lo importante es que todo el mundo esté tranquilo y no vivamos estampidas provocadas por falsas alarmas terroristas.

Por último, como también recomienda el Samur, aconsejamos que vengan con un calzado cerrado ya que se corre es el riesgo de cortarse con algún vidrio. Intentaremos que la gente no entre vidrio a las plazas, pero aún así lo mejor es que todo el mundo venga con calzado cerrado ya que puede haber vidrios rotos.

Para terminar, dos preguntas. Una, ¿se puede beber en la calle? Dos, ¿hay algún tipo de restricción respecto a la vestimenta que haya que tener en cuenta?

Sí, se puede beber. La alcaldía aprobará un decreto que convierte el centro de la ciudad en un recinto ferial, por lo que se permite el consumo de bebidas alcohólicas durante las fiestas del WorldPride. Por otro lado, no hay ninguno restricción de vestimenta. Se puede ir sin camiseta tranquilamente. Lo que no se puede ir es completamente desnudo.