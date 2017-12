El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, vaticinó este martes que el candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, será el nuevo president de Catalunya, “porque es el único que no sufre vetos y que está planteando la reconciliación entre los catalanes”.

Sánchez, en una entrevista a la Cadena Ser, se mostró muy convencido de que el PSC mejorará las previsiones de las encuestas, “porque somos la única izquierda no independentista que se presenta a las elecciones, y que apuesta abiertamente por la concordia”, afirmó.

Por ello, desacreditó la opción de Ciudadanos porque, en su opinión, sólo defiende una sola idea, que es combatir la idea contraria: la del independentismo. Sin embargo, consideró que la propuesta del PSC es más completa al apostar por unir, por la convivencia, por la cohesión social y las políticas sociales.

Sánchez aseguró que la vigencia de la actual aplicación del artículo 155 acabará en cuanto haya Gobierno en Catalunya

Eso sí, se desmarcó claramente de la propuesta de Iceta de conceder el indulto a los investigados en este proceso al considerar que era una reflexión demasiado precipitada. No obstante, apuntó que este problema no sólo lo resuelven los jueces y que hay que buscar salidas políticas. “Pero, primero, que trabajen los jueces”, dijo.

Sánchez no quiso especular con futuros pactos de Gobierno, pero reiteró que los socialistas tienen dos premisas: que no haya un presidente independentista y que se apuesten por políticas de izquierda y progresistas. No obstante, apuntó la idea de que los constitucionalista están obligados a llegar a un acuerdo para impedir un Gobierno secesionista.

El secretario general del PSOE no quiso ponerse en el escenario de que, en el caso de que volviera a conformarse un Gobierno independentistas, se debería volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución. En este aspecto, se limitó a decir que no quería adelantar escenarios, pero sí aseguró que la vigencia de la actual aplicación del artículo 155 acabará en cuanto haya Gobierno en Catalunya.

Eso sí, aseguró que el 155 ha sido un instrumento sólo para desbloquear una situación y volver, cuanto antes, a la normalidad institucional y constitucional, “que incluso se ha asumido por aquellos que no lo entendieron en un principio”, dijo.

Finalmente, el líder socialista volvió a apostar por la necesidad de abrir la reforma de la Constitución, sigue confiando en que Mariano Rajoy abra dicha comisión cuando acaben los trabajos del modelo territorial, y dijo que es igual de necesaria si hay un gobierno independentista en Catalunya como si no lo hay.