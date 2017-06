La federación socialista andaluza es la que mejor se sabe la letra y la música de La Internacional, que, parece ya oficial, se ha convertido en el himno del PSOE. En el pabellón tres de Ifema, donde se clausuró el 39 congreso del Partido Socialista Obrero Español, la federación estaba situada a las espaldas y a la izquierda de Pedro Sánchez. O sea que solo podían ver la cara del orador en las pantallas gigantes. Uno no sabe –ni quiso preguntar- si la posición de las federaciones es decidida por sorteo o a mala leche, pero allí estaban los andaluces, como aceituneros altivos, cantando La Internacional, algunos con lágrimas en los ojos.

La cantaba Ana Tudela, militante desde los dieciocho años, coetánea y vieja compañera de Susana Díaz en las Juventudes Socialistas andaluzas: “Yo la voté en las primarias. Sí que es verdad que se la ve mal desde aquel día, pero Susana es muy fuerte. Lo va a superar”. Y es que es comidilla porteril y periodística en estos días lo mal que llevó Susana Díaz lo de afrontar este congreso. Se la vio lo imprescindible, casi arisca –de tan huidiza- con algunos periodistas, dando besos más urgentes y menos aplomados que antes, con lo que le gusta a esta mujer besar a sus admiradores, y con el rostro algo desencajado, como si el golpe la hubiera noqueado a largo plazo.

Tampoco sus fieles de federación se portaron con demasiada deportividad hacia los sanchistas. En la tarde-noche febril del sábado, varios delegados andaluces se hicieron un Travolta y desparecieron buscando los rastros gatunos del Sabina antiguo, y abandonando a sus colegas en las tediosas comisiones. “Es verdad que pasó eso, y no estuvo bien. Otros siete se quedaron, ¿eh? Yo creo que fue una protesta absurda. Son cosas que pasan todavía, que tenemos que ir solucionando”, dice Francisca Alba, granadina y tocaya de la mujer que inspiró a Federico García Lorca el personaje de Bernarda Alba. “No te creas que no lo sabía, que Federico es mi paisano”, dice con mucho orgullo.

La cordobesa Ana Tudela y la granadina Francisca Alba se saben La Internacional, que himno del PSOE nuevo. Esto de La internacional lo inauguraron el pasado 21 de mayo un grupo de viejos socialistas, jubilados casi todos, que esperaban a las puertas de Ferraz el recuento de votos de las primarias. Eran pedristas y los resultados parciales iban esbozando su victoria. Empezó uno de ellos, como bromeando con los demás, pero al poco varias voces se alzaron y en las calles de Madrid se callaron hasta los pájaros. Después, ya con los resultados oficiales, en el interior de la sede socialista también se cantó, ante un inicial desconcierto de Pedro Sánchez y los suyos, que tardaron en unirse al canto. No se oía La Internacional en cónclaves socialistas españoles desde hace muchos años, exceptuando los actos de Rodiezmo. “Nosotras, en las juventudes, sí que la cantábamos. Y daba mucha emoción. Hoy me he vuelto a emocionar cuando la cantaba”, dice Ana Tudela.

Felip González (sin la ‘e’) es concejal en Manresa y también la canta con entusiasmo obrero. “Me ha gustado recuperarla. Se había olvidado porque los partidos evolucionan. Desde el congreso en el que Felipe abandonó el marxismo, se empezó a olvidar La Internacional. Ahora la recuperamos porque la izquierda de Pedro es nueva”.