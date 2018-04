Como cabía esperar, el cronista fallero Pepe Herrero ha reculado durante el interrogatorio ante el juez de instrucción, negando ser el instigador de las brutales agresiones ultras contra la tradicional manifestación del 9 d’Octubre, con motivo de la Diada del País Valencià, de las se enorgulleció publicando artículos y mensajes en diversas redes sociales por “haber logrado reunir a miles de personas contra el catalanismo”.

A pesar de negar su papel de promotor de los hechos denunciados por las acusaciones particulares, el imputado ha reconocido no obstante, ser el autor de la difusión de todos y cada uno de los mensajes publicados en sus tres cuentas de Facebook y Twitter, desde días antes del 9 de octubre de 2017, convocando una contramanifestación, además de compartir otros mensajes que secundaban sus citas, aunque, según dijo, lo hizo sólo para hacerse "eco de todo lo que se estaba comentando y hablando” en las redes sociales.

El interrogatorio se inició en torno a las once de la mañana y se prolongó durante casi tres horas, en las que el imputado, José Antonio García Herrero, advirtió que sólo contestaría a las preguntas de su letrado y a las del juez instructor de la causa. El papel jugado por Pepe Herrero en los incidentes de la Diada, en València, no se limitó exclusivamente a convocar, sino que intentó impedir un día antes por vía judicial la celebración de la manifestación.

Según las pruebas aportadas por las acusaciones en representación de las víctimas y los organizadores, Pepe Herrero intentó impedir la celebración de la tradicional y reivindicativa manifestación que anualmente organiza la Comissió 9 d’Octubre, que reúne a un amplio abanico de partidos políticos, entidades sociales, culturales y sindicatos con un lema común que, en 2017, fue Per la Llengua, en defensa del uso y enseñanza del valenciano.

Así, junto a representantes de la Coalición Avant, Defenem Valencia, la asociación MI Tierra CV -que preside el propio Herrero- y una entidad llamada Re-Po, presentaban una denuncia ante el Juzgado de Guardia con la pretensión de impedir la manifestación convocada, porque a la misma “acudiría la CUP, Arrán y se iban a lucir esteladas”. El juez les comunicó pocas horas después que no había argumentos para impedir esta manifestación.

Es más, el magistrado dice en su auto que “no procede aplicar medidas cautelares judicialmente, pero se traslada a la Delegación del Gobierno, quien debe valorar la cuestión de impedir la manifestación, pues, aunque inicialmente con el lema de la convocatoria no hay razón para ello, sí debe tenerse en cuenta por si hubiera razones de orden público. Por tanto -añade el auto judicial- no ha lugar acordar medidas cautelares, pero se ponen los hechos objeto de la denuncia en conocimiento de la Delegación del Gobierno”. Esto es, el Juzgado de Guardia de Valencia del 8 de octubre informó a la Delegación del Gobierno de que podría haber incidentes tras tener conocimiento de la petición de Pepe Herrero y las otras organizaciones.

Tras el revés judicial, los acontecimientos se precipitaron y todo apunta que, en lugar de acatar la resolución judicial, Herrero y su entorno se movilizaron para dar una respuesta a la manifestación “catalanista” aprovechando el caldeado ambiente social, y que ya habían empezado a mover desde unos días antes.

Así, tras analizar las cuentas en redes sociales del cronista fallero se detecta cómo empezó a potenciarse la difusión de mensajes que ya había iniciado Pepe Herrero la noche del 6 de octubre: “Quiero vivir un momento histórico, el primer año sin estelada por Valencia el 9-O. Cuento con vosotros? Pz. San Agustín9-X17”, es decir, en el mismo lugar y hora que estaba anunciada la manifestación autorizada. Así, la víspera del 9 octubre Herrero lanza un nuevo mensaje redactado en primera persona: “Mañana tenéis la oportunidad de darle la vuelta a la historia de Valencia. Todos bajo nuestra bandera. No hay excusa. No me vale a ver si nos unimos. No me sirve cada uno por su lado. No, hacer posible que cambie está mañana [sic] en vuestras manos. Si estáis de acuerdo difundirlo en vuestras redes, grupos de WhatsApp. Amigos. A todos. OS ESPERO!!!".

Herrero no solo convocó, según la acusación

Una parte importante de las pruebas aportada son las grabaciones en vídeo que durante los incidentes realizó el propio Pepe Herrero, que cubrió y emitió en streaming a través de sus cuentas personales de Facebook. Su importancia es muy relevante porque recogen hechos significativos que ponen de manifiesto que el cronista fallero llegaba, incluso, a dar órdenes a los Yomus.

Así, durante el interrogatorio judicial se cita el episodio en el que miembros de Yomus, recién llegados a la plaza de Sant Agustín, atacan a periodistas del diario La Jornada y les arrebatan los periódicos que iban a repartir. Todo ello está grabado por el propio Herrero en un largo vídeo de más de una hora. En un momento dado, mientras se observa cómo varios de los ultras se encaran con los periodistas para robarles sus paquetes con la prensa y arrojarlos a la basura, el propio Herrero observa que algunos paquetes quedan en el suelo y alerta a los Yomus diciéndoles: “Ey, si los dejáis ahí, se los llevan otra vez”, para que los destruyan.

“Preguntado acerca de si el declarante dijo en algún momento a los agresores de estas personas que tiraran los ejemplares del periódico a un contenedor de basura manifiesta que no y que en la grabación se puede escuchar cómo en ningún momento hablo”. Obviamente en el vídeo que acompaña esta información se ve y se escucha perfectamente que el cronista fallero o no se acordaba o no contestó la verdad.

En los próximos días el Juzgado de Instrucción 15 de València dictará un auto acerca de la situación legal de los imputados en esta causa.