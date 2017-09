Abren juicio oral para Oriol Pujol y su esposa por el caso ITV, tras pactar con la Fiscalía

La juez del caso ITV ha abierto juicio oral por corrupción para Oriol Pujol, exdiputado de CiU en el Parlament e hijo del expresident, Jordi Pujol, así como para su esposa, Anna Vidal Maragall. Este caso de corrupción política y de influencia para la instalación de estaciones para la Inspección Técnica de Vehículos será juzgado por un tribunal del jurado, según ha acordado la juez de instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía.

Oriol Pujol el primer hijo del expresident que será juzgado por corrupción, cuando en la Audiencia Nacional se instruye una causa por la fortuna acumulada en secreto por la familia en el extranjero donde el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y su madre, Marta Ferrusola, actuarían de líderes de la organización. En el caso del as ITV, Oriol Pujol llegó a un acuerdo en julio pasado con la Fiscalía por el cual aceptó una condena de dos años y medio de cárcel al reconocer los delitos de tráfico de influencias, falsedad y cohecho. A cambio, libró a su mujer de la prisión, quien deberá pagar una multa.

Esto significa que, con mucha probabilidad, cuando arranque el juicio se comunicará al tribunal este acuerdo y se producirá una sentencia de conformidad, opción que permite la ley para ahorrar costes al sistema judicial siempre y cuando se reconozca el daño causado y se pague previamente las indemnizaciones correspondientes. El auto explica que Oriol Pujol era “el político que, valiéndose de su cargo en beneficio propio y traicionando el interés público” asumió y ejecutó las pretensiones que formulaban empresarios del sector de la revisión oficial de los vehículos en Catalunya.

Dos empresarios más también han pactado con la Fiscalía: Sergi Pastor Colldeforns y Ricard Puignou Vigo. Ahora bien, el juicio con jurado se celebrará porque hay dos acusados más que no han aceptado negociar con el ministerio público. Son los casos del empresario Sergi Alsina –amigo de Oriol Pujol- y del ex numéro dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous Andreu. También se sentará en el banquillo Oriol Pujol Ferrusola si su abogado defensor, Xavier Melero, no ha alcanzado un acuerdo con el resto de las acusaciones. El letrado tiene previsto pedir al magistrado que presida el juicio que Oriol Pujol no entre en prisión, ya que las tres penas que ha aceptado su defendido son diferentes y todas ellas inferiores a una condena de dos años de prisión.